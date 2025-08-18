１８日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」では、懐かしい人が成長して登場し、ネットを沸かせた。

この日の「あんぱん」では、八木（妻夫木聡）が新会社「九州コットンセンター」を立ち上げ、のぶ（今田美桜）と嵩（北村匠海）はお祝いに出向く。

そこで「のぶさん、お久しぶりです」とあいさつしてきた青年が。誰だかわからない２人に、青年は「ガード下のアキラです」と、かつて、カード下で戦争孤児として生活し、引き取られていったアキラ（齊藤友暁）だった。のぶは「あの、アキラくん？」とビックリ。アキラは「まだ見習いですけど、八木社長にしごかれてます」と嬉しそうに報告する。

嵩は事務所に置かれていた花がついたゴム草履を見て「ゴム草履か…」というと、そこへ「いえ。ゴム草履ではなく、ビーチサンダルと言って下さい」と出てきた人物にも見覚えが。嵩はすぐに気が付き「粕谷宣撫（せんぶ）班長殿でありますか！」と戦地で一緒に宣撫（せんぶ）班として活動した上司だったことにビックリ。粕谷（田中俊介）は「よせよ、今更。兵隊じゃあるまいし」と苦笑する。

のぶがアキラと出会った頃は小学校低学年ぐらいの年齢だったことから、ざっと１０年以上は経過。その成長ぶりにネットもびっくり。「アキラくんが立派になりすぎてて、嵩とのぶ何歳になったん？と思ってしまった」「昔の面影ゼロのアキラｗ」「アキラ君が著しく成長してたことにひっくり返った」「アキラよりも完全にモブだと思ってた粕谷がまた出てきた！どゆこと？」「アキラくん大きくなったなぁ」などの声が多く上がっていた。