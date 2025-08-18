お笑いカルテット、ぼる塾の田辺智加（41）あんり（30）が18日、TBS系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）に生出演し、元気な姿を見せた。

ぼる塾は14日、メンバーそれぞれがX（旧ツイッター）を更新し、準々決勝に進出していた「キングオブコント2025」を辞退すると発表。田辺とあんりの体調不良によるもので、田辺は「今年のキングオブコントぼる塾は体調不良の為出場を辞退しました また来年！！！！」、あんりも「来年また頑張ります！ 強くなって復活します！！」と投稿している。

この日、番組では「バニラアイスドラフト会議」と題した企画を実施。あんりは雪印パーラーのバニラアイスを試食し「バニラアイス大好きだけど、初めての衝撃。雪食ってるみてえだ」などと笑顔でリアクション。田辺は指名したバニラアイスが本並健治と競合し、交渉権争いに敗れると「あ〜食べたかった！くそ！」と悔しがって笑いを誘った。

田辺とあんりの出演に、SNS上では「うおおお〜田辺さんもあんりちゃんもいる！！」「あんりちゃんと田辺さん復帰してますね。よかった」「田辺さんとあんりちゃんいる！ 体調崩してたみたいだから元気になってよかった〜」「田辺さんとあんりさん出てる 快復されてよかった」「田辺さんもあんりちゃんも元気になってよかった」などと反応する声が続いている。