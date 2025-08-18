佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の18日の天気をお伝えします。



「8月18日は“米の日”」

米という漢字を分解すると、八・十・八になることが由来です。この漢字から、米には88の神様が宿っているともいわれています。連休中、生活リズムが崩れてしまった方もいるかもしれません。この先も厳しい残暑が続きますので、栄養満点のコメを食べて体調を整えましょう。



「気温はどうなのか？」

最高気温は久留米市で35℃、福岡市、北九州市、飯塚市、大牟田市、佐賀市で34℃の予想です。熱中症対策をしてお過ごしください。



「天気の予想」

午前を中心に日差しが届きますが、天気は下り坂です。午後はだんだん雲が増えてきて、マークにはありませんがにわか雨の可能性があります。



「発雷確率」

予想では、18日昼すぎの予想図では九州の広い範囲でピンクや赤で表されていて、発雷の確率がかなり高くなっています。天気が急変し、雷を伴って雨がざっと降る恐れがあります。



「洗濯物はどうなのか？」

午前中は日差しが届くので、洗濯物はよく乾くでしょう。ただ、午後は雲が増えて雨が降る可能性があります。昼すぎまでには取り込むようにしましょう。



「なのか間予報」

☆なのかポイント☆

水曜日は晴れマークがついていますが、予想が不安定です。所によって雨が降る可能性があります。木曜日以降は晴れが続き、真夏並みの暑さになりそうです。