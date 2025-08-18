チャンピオン×ANTHRAX♡攻めの限定アイテムTシャツが登場

アメリカ発の人気ブランド「チャンピオン」から、スラッシュメタル界のレジェンド・ANTHRAX（アンスラックス）とのコラボTシャツが8月9日（土）より数量限定で登場。攻撃的かつユーモラスな世界観を落とし込んだ全3デザインは、バンドファンはもちろん、音楽やストリートカルチャー好きにもたまらない逸品。ヴィンテージ風の質感とリラックスフィットで、この夏の主役になる一枚です。

バンドの個性を映した全3デザイン



SHORT SLEEVE T-SHIRTS

今回のコラボTシャツは、それぞれANTHRAXの名曲やカルチャーに由来した3パターン。「Indians」をモチーフにネイティブアメリカン風ヘッドドレスを着けたNOT MANを大胆にプリントした1型目。

SHORT SLEEVE T-SHIRTS

4thアルバム『State of Euphoria』のジャケットアートから着想を得たグラフィックの2型目。

SHORT SLEEVE T-SHIRTS

そして、スケートカルチャーをポップに表現した3型目。どのデザインも背面に「WORSHIP METAL」の文字が刻まれています。

ヴィンテージライクな着心地と仕様



Tシャツは全型共通でホワイト・ブラックの2色展開、サイズはM/L/XL。ゆとりのあるリラックスフィットと製品洗い加工により、初めから肌に馴染むヴィンテージライクな風合いを実現。

価格は各8,250円（税込）で、公式オンラインストアと直営店舗にて限定販売中。音楽ファンもファッション好きも楽しめる仕上がりです。

この夏、音楽とファッションの融合を楽しんで



チャンピオンとANTHRAXのコラボTシャツは、単なるバンドグッズを超え、ストリートやカジュアルコーデにも映えるファッションアイテム。

攻めのデザインと着心地の良さを兼ね備え、ライブやフェス、日常のスタイリングにもマッチします。数量限定のため、気になる人は早めのチェックがおすすめ。

この夏、音楽とファッションの熱を全身で感じてみませんか。