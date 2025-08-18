モデル兼俳優イ・スヒョク（37）が、中国のSNS「微博（Weibo）」全体で個人累積再生回数8億回を記録し「最多人気韓国アーティスト賞」を受賞した。

タイ・バンコクで16日に開かれた「ウェイボー・ガラ2025ウェイボー文化交流の夜inタイ」に参加し、イ・スヒョクは「Most Popular Korean Artist」を受賞した。韓国メディアのMKスポーツは18日「同イベントは微博が主催するグローバル文化交流授賞式で、韓国、中国、タイの3カ国のトップクラス・アーティストたちを招待し、中国とアジア主要国間の文化芸術交流を促進し、国際的なスターおよびコンテンツの影響力を照明する行事。韓国代表として俳優のイ・スヒョクをはじめ、歌手のKepler（ケプラー）らが参加し、中国俳優、タイ俳優ら、各国を代表するアーティストが参加した」と報じた。

レッドカーペットに登場したイ・スヒョクは、黒いスーツに白いスカーフをあわせた装い。「最多人気韓国アーティスト賞をいただいて、とても感謝している。ファンの方々にも感謝します。もっと多くの機会で、みなさんにお会いできればと思います」と感想を伝えた。

イ・スヒョクは17年7月、TBS系連続ドラマ「ごめん、愛してる」に出演している。