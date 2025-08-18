水晶玉子のプレミアムうさぎ占い　8月18日〜24日の運勢

｛ 2025年8月18日〜24日の運勢 ｝

大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。

誇り高くマイペース

ライオンうさぎの今週の運勢自分の力で前に進めるとき。ダメな部分とも向き合って

自分が思っているより、今週のあなたは一人でなんでもできるし、どこにでも行けます。改善したいことも思い切って変えられるでしょう。自信をもって心の中にあることを行動に移していいときです。特に18日の微調整、軌道修正は、新しい流れをつくるきっかけに！

ライオンうさぎの基本性格

顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。

柔軟でフレンドリー

ロップイヤーの今週の運勢まずは相手の反応を受け止めて。互いの理解を深めるチャンス！

受け身的な態度のほうがうまくいくときです。相手がどう出るか待ってから、物事や話を進めましょう。意外な相手の本音を引き出せるかもしれません。あるいは、あなたが思いつきで言ったひと言が状況を変える可能性も。19日は友達の友達がチャンスを運んでくれそう。

ロップイヤーの基本性格

垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。

親切・明るい・わかりやすい

アンゴラうさぎの今週の運勢目標を少しだけ変えて、よりスムーズにゴールを目指そう

フラットな気持ちで、今まで目指してきた場所、大切に思っていたことを見てみると、新たなアイディアやアプローチ法が見えてきそう。やりたいことに向けて一歩踏み出せる運気もあるので、「ここだ！」と思ったら勇気を出して！ 20日の寄り道、遠回りは吉。

アンゴラうさぎの基本性格

モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。

独自の着眼点が光る

ウーリーうさぎの今週の運勢これまでの準備が生きる！思わぬ方法で問題解決できるとき

ちょっと立ち止まってまわりをよく見渡してみましょう。きちんと状況がつかめて、謎だったことや気がかりだったことが解決するかもしれません。これまで準備してきたことも、意外なところで役に立つはず。21日は目上の人の言葉にヒントあり。

ウーリーうさぎの基本性格

小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。

包容力抜群な人気者

フレミッシュジャイアントの今週の運勢心と体を軽くして、早い運気の流れを乗りこなそう

視野を広げるほど、物事がスピーディに進展してきます。その流れに乗っかれば、やりたいことができて、行きたい場所にも自由に向かえるでしょう。19日はマイルールに縛られない。22日は肩の力を抜いてリラックスすると、よりスピードアップできます。

フレミッシュジャイアントの基本性格

うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。

器用で順応性も抜群

野うさぎの今週の運勢物事が動き出すタイミング。効率的にアクションを起こして！

「始まり」の運気があるときです。新しいミッションが始まったり、「ここから仕切りなおそう！」と気合が入ったりして、大きく動き出していくことがありそう。情報を集め、優先順位を決めてからアクションを起こすと◎。23日は皆の意見を聞き、ひとつにまとめて。

野うさぎの基本性格

野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。

行動力があり逆境に強い

レッキスの今週の運勢自由な発想から、あなたが望む場所に行くためのルートができる

ふとした思いつきを大事にし、隠していた本音に目を向けると、大切なことに気づけそうです。そしてピンときたことは早めに行動にうつすと◎。21日は他人のことより、まず自分のことをしっかりと。24日はほめ言葉に開運のヒントあり。

レッキスの基本性格

スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。

美意識&向上心が高い

ホトうさぎの今週の運勢落ち着いて身の回り＆心身を整え直し、次のジャンプアップに備えて

ちょっとホッとできて、目の前のことをきちんと整理できるタイミングです。必要なものを置くべき場所に配置し、連絡すべき人にはアクセスを。体調も整え直しましょう。身の回りが安定すれば、思い切ったこともできるようになりますよ。22日は心と体の声に耳を傾けて。

ホトうさぎの基本性格

ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。

人懐っこく自由気まま

ヒマラヤンの今週の運勢いろいろな“お試し”を楽しんで。うれしい助け舟も期待できそう

ユニークなお誘い、イレギュラーな展開があったら、ちょっと試しにやってみると素敵な出会いがありそう。困ったとき、迷ったときは、人の力を借りると好転の予感。23日の新月は脱力気味。難しいこと、込み入ったことは後回しに。

ヒマラヤンの基本性格

白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。

コツコツタイプの努力家

ネザーランドドワーフの今週の運勢好きなことへの集中力がアップ！でも、夢中になりすぎないで

こだわりが強くなり、好きなことは最後までやり抜けるので、物事を掘り下げる、技術を磨くのには最適。一方で許容範囲が狭くなり、選択肢を少なくしてしまうこともあるので気をつけて。24日は真っ向勝負が◎。真剣になるほどいい手が打てるでしょう。

ネザーランドドワーフの基本性格

小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。

