厳しい残暑が続いています。18日も全国で猛暑日となる地域が多くなると予想されていて、国は暑さなどに注意・警戒を呼びかけています。

【写真を見る】【全国天気】熱中症警戒アラートが東京・京都など全国23都府県に発表中 気象庁「熱中症の危険性が極めて高い危険な暑さが予想される」

予想される最高気温は前橋市、埼玉県熊谷市、岐阜市などで39℃、甲府市や名古屋市で38℃などとなっているということです。



気象庁と環境省は、東京・千葉・神奈川・愛知・京都などの23都府県に「熱中症警戒アラート」を発表していて、水分や塩分を補給するなど体調の管理に注意・警戒が必要です。

気象庁は「熱中症の危険性が極めて高い危険な暑さが予想される」としています。

画像：環境省