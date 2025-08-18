◇ナ・リーグ ドジャース 5―4 パドレス（2025年8月17日 ロサンゼルス）

パドレスは17日(日本時間18日)、敵地でドジャースに4―5で敗れ、ナ・リーグ西地区首位攻防戦で3連敗を喫して2ゲーム差をつけられた。39歳初登板となった先発のダルビッシュ有投手は4回3安打2四球5三振4失点で勝ち負けはつかなかった。ドジャース・大谷翔平手(31)との対戦は右前打、左飛で2打数1安打だった。

初回にダルビッシュが2本塁打を浴びて4失点も、3回に1番・タティスの適時二塁打、5回に7番・ロレアノのソロ本塁打、6回には6番・オハーンの適時二塁打と1点ずつ返して3―4。8回2死二、三塁から内野ゴロの間に三塁走者が生還して同点としたが、8回に元阪神の抑えスアレスが先頭打者の2番・ベッツに決勝ソロを被弾した。

シルト監督は3連敗について「今日は思うようなプレーができなかったし、このシリーズも望んだ形ではなかった。でも、我々にはできる力がある。明日に向けて準備していく。このチームは素晴らしい状態にあるからね」と前向きに総括した。終始追いかける展開で敗れた試合を「ちょっと出遅れてしまった。ダルビッシュが何とか立て直して4回まで投げてくれたし、2、3、4回はしっかり抑えて試合をつないでくれた。リリーフ陣は素晴らしい仕事をしてくれた。アダム、モレホン、エストラーダ、スアレスを8回の終盤に備えて準備させていた。そこをムーキー（ベッツ）に打たれたが、それ以外は良かった」と振り返り、「結局、先に点を取られのが痛かった。得点圏で14打数2安打、肝心の一本が出なかった」とコメント。それでも「粘り強く戦って追いついた。普通なら“今日はもうダメだ”と思ってしまう展開でも、4点差からしっかり戦い戻ってきた。だからこそ、明日からはまた大丈夫だと思っている」と収穫を強調した。

4番・メリルの途中交代に関しては「少し前から足首を気にしていた。昨日、打席で踏み込んだときにひねってしまって、今日は最初の打席でも動きがぎこちなかった。なので、悪化する前に外した」と説明。今月1打点しか挙げていない3番・マチャドについては「正直、1週間後には“マニーがここ5日で8打点だ”なんて話をしていると思うよ。全く心配していない。相手もマニーを簡単には打たせまいと厳しい攻めをしていた。ゾーンの外の球をストライク判定される不運も多くあったが、彼は冷静に対応していた」とかばった。チーム状態が下降線になっているのでは、との指摘にも「100試合以上やってきた中で、ここ1か月半くらいの成績を見ても、チームとしての実力は安定している。昨年の大部分を戦ったメンバーも残っている。この3試合だけを見て過度に心配する必要はない。失望はもちろんあるし、それを軽く言うつもりもないが、逆にこれは我々の決意を強めるものだ。このチームにある自信はとても強いからね」と強気に話した。