日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）の公式インスタグラムが１８日までに更新され、女優の加藤ローサ（４０）が登場した。

１７日放送回のゲストで、番組内でサッカー元日本代表の松井大輔氏と「今は籍を抜いていて」と離婚を公表した加藤。「新しい私たちの形で今、生活は続けつつ、ちょっと夫婦という形を変えて」と明かし、ＶＴＲ出演した松井氏も「変わらず一緒に住んでますし、紙（離婚届）の問題だけと思う」と同居を続けていることを明かした。

インスタグラムでは「＃加藤ローサ＃私の中のもうひとりのワタシ＃よくやったワタシ＃今すごくいい感じ」とつづり、ＭＣの山崎育三郎が撮影した躍動感あふれるショットを掲載。

加藤は真っ白な衣装を着こなし、みずみずしい美ぼうにネット上では「えっ！？」「素敵な写真」「可愛い〜」「なんて可愛いんだ」「４０歳とは思えない愛らしさにビックリ」「加藤ローサ４０なのに超可愛くてびっくりする」「離婚より加藤ローサのビジュが保たれてることの方が驚き」「４０歳？！３０歳に見える」「加藤ローサ（４０）でひっくり返ってる」「４０には絶対見えない」と驚きの声が寄せられた。

２００４年、結婚情報誌「ゼクシィ」のＣＭで人気になった加藤。１１年、２６歳の時に松井氏と結婚。海外チームでのプレーを続けた松井氏とともに欧州を転々とする日々を送ってきた。同年、フランスで第１子となる男児を出産。ブルガリア、ポーランドに移動しながら１４年に第２子となる次男を出産していた。