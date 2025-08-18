日本時間16日、6年ぶりに顔を合わせて行われたトランプ米大統領と、プーチン露大統領による首脳会談。今回の会談で目立ったのは、プーチン氏への異例の好待遇。ここまでロシアへの不満もあらわにしてきたトランプ氏に何があったのか。【バンキシャ！】

◇◇◇

日本から飛行機を乗り継ぎ約18時間。

バンキシャ！

「アラスカに到着しました。おお、すごく涼しい。サマージャケットが寒いくらいですね」

アメリカ最北端の州、アラスカ。バンキシャ！は最大の都市、アンカレジにある土産物店へ。

バンキシャ！

「大きなクマ…」

その脇には…

「マトリョーシカが置いてあります」

ロシアの民芸品、マトリョーシカだ。かつてロシア領だったアラスカ。約150年前にアメリカが購入し、今も町の至るところにその名残がある。

ロシア“ゆかりの地”で開かれた今回の米露首脳会談。

日本時間16日。

先に到着したのは、“ホスト国”アメリカ・トランプ大統領の専用機。約30分後、ロシアのプーチン大統領も到着。

2人はほぼ同時に会談の舞台となる米軍基地へ降り立った。

これまでウクライナへの侵攻を続けるロシアを厳しく非難してきたアメリカ。

しかしこの日は、レッドカーペットを用意する“異例の好待遇”でプーチン大統領を歓迎。そして、固く握手をかわすこと、およそ11秒。

上空ではアメリカ軍のB2爆撃機がプーチン大統領を出迎えた。（ホワイトハウス高官Xより）

和やかな雰囲気で幕を開けた、米露首脳会談。ロシアのウクライナ侵攻後初となる。しかしトランプ大統領は、この数か月、プーチン大統領に苛立ちを募らせてきた。

トランプ大統領（5月）

「プーチンがしていることが気に入らない。多くの人々を殺している。彼になにがあったんだ」

トランプ大統領（7月）

「プーチン大統領には失望している。もし50日以内に(停戦の)合意が得られなければ二次関税を課す。関税率は100％だ」

“停戦に応じない場合は、ロシアと取引を続ける国に関税を課す”としていた。

ロシアへの圧力を強める中、異例の好待遇で迎えたトランプ大統領。プーチン大統領を停戦へと向かわせることはできたのか。

ウクライナ支持者

「トランプはプーチンの操り人形だと思います」

◇◇◇

会談当日の午前5時すぎ。まだ薄暗い中、バンキシャ！が目にしたのは…

バンキシャ！

「あれだ、白いバスが…」

大きな白いバス。駐車場にずらりと並んでいる。周りには多くの軍人たち。そして…

バンキシャ！

「外はまだ寒いですが、多くの記者が列をつくって並んでいます」

集まっていたのは、メディア関係者だ。軍の厳しい管理のもと、会談が行われる基地へと向かう。

到着すると世界各国の記者が仮設テントの中で、会談のスタートを待っていた。一方、基地の周辺では…

バンキシャ！

「いっぱいいる。たくさんのウクライナ国旗が…すごい人数」

ウクライナを支持する多くの人々が、ゼレンスキー大統領抜きで会談が行われることに不満を口にした。

ウクライナを支持 アメリカ人(26)

「トランプは今回の会談が『戦争を終わらせる素晴らしい計画だ』と言うでしょう。でもウクライナの大統領がいなければ意味がありません」

ウクライナを支持 アメリカ人(35）

「トランプはプーチンの操り人形だと思います。会談でいいことは何も生まれないでしょう」

世界が注目する中で約6年ぶりに顔を合わせたトランプ大統領とプーチン大統領。すると…

記者

「プーチン大統領、停戦に合意しますか！」

「民間人の殺害をやめますか！」

プーチン大統領は、このジェスチャー。“聞こえない”という意味なのか。トランプ大統領にうながされるように、その場をあとにしたプーチン大統領。

2人は短く言葉を交わすと、アメリカの大統領専用車にそろって乗り込んだ。これも異例の待遇だ。車内での会話は、約10分に及んだという。

そして始まった会談。トランプ大統領はここで、停戦に向けての糸口をつかむことを目指していた。しかし“停戦の条件”をめぐっては、ロシアとウクライナの立場は大きく食い違っている。

プーチン大統領は停戦の条件として、ウクライナに「領土の一部を放棄すること」を突きつけているという。一方、ウクライナ側が求めるのは、無条件での「即時停戦」だ。

2時間半以上に及んだ会談。その結果は…

プーチン大統領

「我々の会談は建設的な雰囲気で、きわめて有益なものでした」

トランプ大統領

「非常に生産的な会談だった。多くの点で合意に至った」

2人とも進展を強調したが、詳細を明かすことはなかった。ステージを下りた直後、笑顔で話し込む様子も。（ロシア大統領府のSNSより）

会談で一体どんなやりとりがあったのか。

会見後、アメリカメディアのインタビューに応じたトランプ大統領。「FOX News Channel's Hannity」で明かしたのは…

トランプ大統領

「我々はこの点（領土）について交渉しました。大筋で合意しています」

ニューヨーク・タイムズによると会談後、トランプ大統領はヨーロッパの首脳らに、「ウクライナの一部をロシアに引き渡すことと引き換えに戦闘を停止する」というプーチン大統領の案に賛成する考えを伝えたという。

ゼレンスキー大統領とは18日に、アメリカで会談する予定だという。

FOX News Channel's Hannity 記者

「ゼレンスキー（大統領）へのアドバイスは？」

トランプ大統領

「取引せよ」

記者

「取引？」

トランプ大統領

「取引するんだ。ロシアは大国だ。ウクライナは違う」

米露首脳会談を終え、ロシア寄りの姿勢に転じたトランプ大統領。

◇◇◇

日本時間17日、バンキシャ！はアラスカに住むウクライナ人を訪ねた。

マリアさん、22歳。侵攻が始まってまもなく、知人を頼りアラスカに避難した。大好きな母は今も、ウクライナで暮らしている。

バンキシャ！

「会談についてどう感じた？」

ウクライナ人 マリアさん（22）

「私は職場にいましたが、そのときは誰も仕事が手につきませんでした。みんなスマートフォンで（会談の）中継を見ていました」

トランプ大統領が賛成したという「領土の一部と引き換えに戦闘を停止する」という案については…

マリアさん

「私はウクライナで生まれたウクライナ人です。ウクライナにいる人々を思って心は泣いています。領土（を譲ること）についても涙が出ます」

果たしてこの会談で、最も成果を得たのは誰なのか。専門家は…

アメリカの政治に詳しい 明海大学 小谷哲男 教授

「やっぱり得をしたのはプーチン大統領だと思います」

「トランプ大統領は、プーチン大統領が和平に積極的だということで、制裁はかけないと言いましたし、これはもう完全にプーチン大統領に分があった」

「停戦が実現しませんので、戦闘自体は続いていくことは間違いないと思います」

「次の問題点はまさに、ゼレンスキー大統領とプーチン大統領が直接会談して（ウクライナが）領土の問題で妥協できるか、ゼレンスキー大統領側に大きな譲歩を求めることに焦点が移っていくと思います」

（2025年8月17日放送「真相報道バンキシャ！」より）