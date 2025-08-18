全員韓国軍服務を終え、来春の復帰準備中のBTSが、米国ロサンゼルスで近況を伝えた。17日にファン・コミュニティーのプラットホームWeverseで、ライブ配信を行った。

ロサンゼルスの海岸に7人が登場。JIMIN（ジミン）は、海に入っていたのか上着を脱ぎ、ビーチタオルをまいてカメラの前に立った。この日は、1週間に1度の貴重な休日だったようで、リラックスのため、全員で海に訪れた。

RMが「オレたちは元気に過ごしているよ。（音楽）作業して今日は休み。明日からまた作業しないといけない」と話した後、残りの6人に「（復帰への）準備はできたか？」と叫ぶと「準備はいつもできてる」と、他のメンバー6人が答える場面もあった。

JUNG KOOK（ジョングク）は「生存報告のために海に来た」と話した。SUGA（シュガ）は「一生懸命に音楽作業中」と続けた。これに対し、JUNG KOOKは「今、少しうんざりしている。米国で変わった作業をすると思ったけど…。新鮮ではあるが、依然として工場だね」と単純作業の繰り返し練習状況を明かした。

ソロコンサートなどのため、他のメンバーより遅れてロサンゼルスに合流したJIN（ジン）は「（毎日）朝起きて運動して、それからスタジオに行って、家に帰ってご飯を食べて寝るのが日常だね」と、カムバックに向けた1日のルーティンを明かした。