大手芸能事務所アミューズは18日、自社サイトを通じて、所属の俳優、アーティスト福山雅治（56）をめぐる一部週刊誌報道について声明を発表。

福山が、フジテレビ元専務の大多亮氏主催の懇親会に出席し、第三者委員会から協力要請を受けていたことなどを明かした。

これを受け、福山自身もX（旧ツイッター）を更新。第三者委の調査へは「きちんと回答すべきである」という思いから協力した経緯などを説明した。

以下、福山のコメント全文

今回、女性セブンさんからの独占取材を受けさせていただいたことをご報告いたします。内容については以下のとおりです。

フジテレビさんが設置した第三者委員会からの質問に回答した経緯と、その報告書に記載されていた内容についての補足や説明です。第三者委員会の調査に対しては、「きちんと回答すべきである」という意向のもと協力いたしましたが、所属事務所とも慎重に協議を重ねてきた結果、関係者に対しての詮索、特定、誹謗中傷が発生する可能性を鑑み、自ら名乗り出るべきではないと考え、こちらからの発信は控えておりました。詳細につきましては当該誌面をご確認ください。齟齬や誤解の無いようインタビュー対応することにしました。不安やご心配をおかけしているファンの方には、大変心苦しく思っております。

何より、勇気を持って調査に協力された方々を傷つけるような特定作業や誹謗中傷行為はくれぐれもお控えください。

ご理解のほどよろしくお願いいたします。福