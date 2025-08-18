ドル円理論価格 1ドル＝147.28円（前日比+0.09円） ドル円理論価格 1ドル＝147.28円（前日比+0.09円）

ドル円理論価格 1ドル＝147.28円（前日比+0.09円）



割高ゾーン：148.26より上

現値：147.40

割安ゾーン：146.30より下



過去5営業日の理論価格

2025/08/15 147.19

2025/08/14 146.91

2025/08/13 146.04

2025/08/12 146.54

2025/08/11 146.23



（注）ドル円理論価格とは？

独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

