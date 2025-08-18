マリンテイストの『CLUB C』が誕生！「Reebok × NAUTICA」の別注アイテムがフリークスストアに登場
スポーツカルチャーブランド「Reebok（リーボック）」と「NAUTICA（ノーティカ）」の初コラボレーションアイテムが、「FREAK’S STORE（フリークス ストア）」にお目見え。
「Reebok」の人気スニーカー『CLUB C（クラブシー）』を別注モデルにしたものや、ダブルネームのスウェット、キーチャームなど、多彩なアイテムが展開されるので見逃せません。
コラボ商品はFREAKS' STOREの店舗と各種オンラインストアで、8月22日（金）より販売がスタートします。
「Reebok × NAUTICA」の別注スニーカー『CLUB C』が登場
「Reebok × NAUTICA」コラボでは、「Reebok」のスニーカー『CLUB C』の別注モデルが販売されます。
「NAUTICA」のブランド名がラテン語で“船海”を意味することから、本コラボでは帆の千鳥ステッチがデザインに取り入れられているところが特徴。
早速、別注スニーカー「NAUTICA CLUB C 85 VINTAGE」（税込2万2000円）の詳細を見ていきましょう。
『CLUB C』は、クラシックなテニススタイルに着想を得た、「Reebok」を代表するスニーカーの1つ。
別注モデルでは、レザーのアッパーはホワイトで統一され、ソールはチョークカラーでヴィンテージ感を演出してくれますよ。
靴底にはクリアラバーを採用しており、「NAUTICA」のロゴが透けて見えるところにも注目してみて。
ソールプリントを含む、サイドのラベルやヒールパッチに施された「NAUTICA」のロゴは、すべて「Reebok」らしい独自フォントを使っているところもポイントなんです。
トリコロール配色のタンラベルや、ネイビーの柄入りパラコード風シューレースなど、細かなところまでマリンテイストたっぷり。
端々から特別感が漂う『Club C』で、周りと差をつけた足元に仕上げてみてはいかがでしょうか？
クロップド丈のジップフーディは初秋から大活躍な予感
両ブランドのロゴを掛け合わせた、ウェアアイテムも気になるところ。
特に注目したいのが、クロップドスタイルがかわいい「HEAVY WEIGHT ZIP HOODY for WOMEN」（税込1万4993円）ですよ。
シンプルなブラックスウェット「HEAVYWEIGHTCREW SWEAT」（税込1万3970円）は、どんなコーデにもマッチしてくれそうですよね。
この他に、今の時期から着られる「ARCH LOGO TEE」（税込8998円）などもラインナップ。
ミニチュア『Club C』が付いたキーチャームも必見
別注スニーカーをミニチュアチャームにした、「KEYCHARM」（税込5500円）もマストバイなアイテムです。
スニーカーとお揃いで履きたい、3足セットのソックス「3PAC SOX」（税込2640円）もお見逃しなく。
両ブランドの要素をふんだんに取り入れた、コラボ商品をぜひゲットしてみてくださいね。
「Reebok × NAUTICA」特別ページ
https://www.daytona-park.com/
参照元：株式会社デイトナ・インターナショナル プレスリリース
