お笑いコンビ「完熟フレッシュ」の池田レイラ（20）が17日、自身のインスタグラムを更新。相方で父の池田57CRAZYの50歳の誕生日を祝福した。

レイラは「本日8月17日は！パパこと池田57CRAZYこと池田哲也さん(@ikedaa57crazy )のお誕生日 パパ！お誕生日おめでとうー！！！」と書き出し、幼少期の自身と父との2ショットをアップ。50歳という節目を迎えた父について「この人、半世紀も生きてるらしい（笑）やばスンギ（笑）見えなさスンギ（笑）人間歴長すぎて草超えて大草原 てかめっちゃ年上でワロタ（笑）」とつづった。

また、近年撮影したものと思われる親子ショットも公開。「ずっとお肌ピチピチだし、お喋りも健在だし、全部が衰えなさすぎて怖いです。そのまま変わらず、しつこく、しぶとく長生きしてください 舞台外では面白いパパ好きだよ」と記し、「改めて、お誕生日おめでとう 素敵な50歳になりますように」と祝福した。

この投稿に、父・池田57CRAZYからは「舞台でも面白いわ！でもありがと」とコメントが。フォロワーからは「素敵な親子です」「おめでとうございます」「パパさんといつまでも仲良し親子で」「羨ましいくらい仲の良い親子であり相棒ですね」「優しいレイラちゃんの心に癒されました」などの声が寄せられている。