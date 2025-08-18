ＢＴＭが急反騰、ヘッドウォとＡＩエージェントサービスを本格始動へ◇

ＢＴＭ<5247.T>が５日ぶりに急反騰、カイ気配スタートで一気に水準を切り上げている。同社は地方のＩＴ人材を活用した企業のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）支援を行っているが、ここボラティリティの高さが際立っている。８月６日から８日にかけて３日連続でストップ高に買われる人気となっていたが、その後はストップ安を交え急速な調整を余儀なくされていた。そうしたなか、前週末１５日取引終了後に、ヘッドウォータース<4011.T>と共同で生成ＡＩをはじめとするＡＩエージェントサービスを本格始動させることを発表、これを材料視する買いが集中した。ＢＴＭが有する１万件規模の全国ネットワーク及び豊富なＩＴ人財プールと、ヘッドウォの高度なＡＩ技術を融合させることで、地方企業や自治体を含むＡＩソリューションの全国展開を加速させる方針を表明している。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



