フライヤー<323A.T>が大幅高で３日ぶりに反発している。前週末１５日の取引終了後、ＡＩワーカー養成講座「ＡＩＳｔｅｐ」の開発・提供などオンラインＡＩ研修事業を手掛けるＡＩＳｔｅｐ（東京都港区）の全株式を９月１日付で取得し子会社化すると発表したことが好感されている。



ＡＩＳｔｅｐを子会社化することで、生成ＡＩ領域への本格的な参入を進めるのが狙い。フライヤーが有する累計１２６万人の会員顧客網を活用することでＡＩＳｔｅｐの個人向け生成ＡＩ活用研修の成長加速を図るほか、フライヤーが「ｆｌｉｅｒ ｂｕｓｉｎｅｓｓ」などの法人向け人材育成サービスの提供により構築してきた顧客ネットワークを通じて法人顧客向けにも生成ＡＩ研修を展開し、より大きなシナジー創出を狙う。取得価額は２億４００万円。なお、２６年２月期業績予想への影響は精査中としている。



出所：MINKABU PRESS