モンラボが急反発、「継続企業の前提に関する注記」記載を解消

モンスターラボ<5255.T>が急反発している。前週末１５日の取引終了後、１４日に発表した２５年１２月期の第２四半期決算短信で「継続企業の前提に関する注記」の記載を解消したとしており、好材料視されている。



同社は、２５年１２月期第１四半期末に債務超過に陥り、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるとして、２４年８月１４日以降の決算短信などで「継続企業の前提に関する注記」を記載していた。しかし、２４年１０月７日を割当日としたＥＶＯ ＦＵＮＤを割当先とする第８１回新株予約権や、２５年６月３０日を払込期日とした第三者割当により債務超過が解消されたことで、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況は解消したと判断し記載を解消した。



出所：MINKABU PRESS