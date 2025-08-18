タレントの北斗晶（58）が、16日Instagramを更新。仕事へ行こうとする北斗を初孫・寿々ちゃん（2）が大泣きで引き止めようとする様子を公開した。

【映像】大泣きで北斗晶を引き留める寿々ちゃん

2023年8月9日、北斗の長男・佐々木健之介（26）と、女子プロレスラーの凛（32）との間に誕生した寿々ちゃん。これまでにも、SNSでは寿々ちゃんとの日々を投稿しており、ゲームセンターを楽しむ様子やホテルのプールを満喫する姿などを披露していた。

2025年8月9日の更新では、好きなものを詰め込んだというホットプレート、プレゼントを渡す様子など、2歳の誕生日会について投稿。

初孫・寿々ちゃんが大泣きで引き留める姿を公開

16日は、仕事にいこうとする北斗を大泣きしながら引きとめる寿々ちゃんの様子をアップしている。「すーちゃん、ばーちゃん泣きたくなっちゃうよ そんなん、どうしちゃったの〜ばーちゃん、泣きたくなっちゃう 連れて行かなきゃいけなくなっちゃう」

この投稿にファンからは「ばあちゃん冥利に尽きますね だから孫は可愛い！」「これは仕方ない！連れていきましょう！！！」「お顔がそっくり過ぎてビックリ！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）