音楽ユニット「ＹＯＡＳＯＢＩ」のボーカル「ｉｋｕｒａ」として活動する幾田りらが１８日までに自身のＳＮＳを更新。米シンガー・ソングライターのビリー・アイリッシュとのショットがネット上で反響を呼んでいる。

幾田はインスタグラムで「『Ｂｉｌｌｉｅ Ｅｉｌｉｓｈ： ＨＩＴ ＭＥ ＨＡＲＤ ＡＮＤ ＳＯＦＴ： ＴＨＥ ＴＯＵＲ』ａｔ さいたまスーパーアリーナ スペシャルゲストとしてＹＯＡＳＯＢＩ出演させていただきました 皆さん温かく迎えてくださって心から感謝感激です とてもとても楽しかったです」とつづり、１６・１７日に開催されたビリー・アイリッシュの３年ぶりとなる来日公演「Ｂｉｌｌｉｅ Ｅｉｌｉｓｈ： ＨＩＴ ＭＥ ＨＡＲＤ ＡＮＤ ＳＯＦＴ： ＴＨＥ ＴＯＵＲ」８月１６・１７日に出演したことを報告。

「そしてなんといってもＢｉｌｌｉｅのライブ、圧巻でした。演出も歌声もパーソナリティも本当に素晴らしくて、終始釘付けでした 明日も素敵な１日になりますように！改めてお招きいただきありがとうございました！またどこかでご一緒できますように（原文ママ）」とライブの感想をコメントし、ビリーとのショットを披露した。

この投稿にファンからは「最高です！！」「自然体の３人 可愛すぎ」「かっこい！」「りらちゃん綺麗です可愛い」「ＹＯＡＳＯＢＩは本当に最高！」などのコメントが寄せられている。