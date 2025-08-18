ETF売買動向＝18日寄り付き、日経レバの売買代金は275億円と好調 ETF売買動向＝18日寄り付き、日経レバの売買代金は275億円と好調

18日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比28.6％増の528億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同36.7％増の438億円となっている。



個別では政策保有解消推進ＥＴＦ <2081> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ <1599> 、ＮＥＸＴ 電力・ガス電力・ガス <1627> 、ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー） <2559> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日本株女性活躍指数 <2518> など88銘柄が新高値。ＪＰＸ日経４００ベア２倍上場投信（ダブルインバース） <1469> 、ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> 、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ダブル <1466> 、日経平均ベア上場投信 <1580> など16銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 貴金属バスケット <1676> は4.09％安と大幅に下落。



日経平均株価が255円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金275億8000万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金251億8400万円も上回っている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が44億3500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が22億2900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が21億7900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が17億3100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が17億300万円の売買代金となっている。



株探ニュース

