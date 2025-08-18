今井達也（西武・投手／27歳）作新学院 2016年夏優勝

2016年夏の甲子園で同校2度目の優勝を果たした作新学院（栃木）。エースとしてチームを牽引したのが、西武の今井達也（27）だ。下馬評では横浜（神奈川）、履正社（大阪）などが優勝候補に挙がる中、無尽蔵のスタミナを発揮し、決勝までの5試合で4完投。計616球の熱投で頂上に上り詰めた。そんな右腕に甲子園や部活動の思い出を中心に、プロでの現在地についても話を聞いた。

■初戦で初150キロ

──初戦から尽誠学園（香川）、花咲徳栄（埼玉）、木更津総合（千葉）、明徳義塾（高知）、そして決勝は北海（南北海道）と、並み居る強豪を打ち破って、深紅の優勝旗を手にした。

「強敵ばかりでしたね。でも、仲間はみんな楽しそうに野球をしていた。勝ち上がるにつれ、もっと上手にプレーをしたい、という思いが伝わってきて、それが強く印象に残っています」

──初戦から3試合連続完投勝利。準決勝の明徳義塾戦で唯一、途中降板（5回2失点）でした。

「悔しいとは思いませんでした。なぜかといえば完投が続いていたので、さすがに自分でも疲労を感じていましたから。それに僕以外にいい投手もいましたからね」

──決勝の北海戦では初めて先制点を許した。

「全く気にならなかったですね。ウチの打線なら絶対取り返してくれる、と信じていましたから。1点で抑えておけば何とかなる、と」

──ネット裏に大挙したプロのスカウトは「一戦ごとに成長している印象」と、絶賛だった。

「僕自身、成長は意識していませんでしたが、県大会の時よりは安定した投球ができている、とは実感していました」

──初戦の尽誠学園戦では、自己最速の151キロをマーク。3回戦の花咲徳栄戦では152キロと球速がグングン上がった。

「うれしさ半分、驚き半分でしたね。それまで一度も150キロを投げたことがなかったですから。高校2年で新チームになった時から、そこは目標としてありました」

──無尽蔵のスタミナでタフさを印象づけた。

「僕以外にもっと投げている投手はたくさんいますから」

──具体的に甲子園大会を意識したのは？

「やっぱり自分たちの代になってからです。1年先輩の代まで5年連続で夏の大会に出場していたので、それを途切れさせるわけにはいかないという重圧はありました」

選手自ら考えてやる

──練習の思い出は。

「とにかく実戦練習が多かった。紅白戦や練習試合は、ほぼ毎日。練習では常に試合を想定していました。公式戦では監督からサインが出た記憶はあまりないんです。選手自ら考えてやるのが作新のスタイルでした」

──同級生の入江大生（DeNA）はライバルとして意識していましたか？

「ライバルとかそういう感じではなかったんですよ。プロに入ってからは顔を合わせる機会は減りましたが、会えば普通に話します」

──練習は厳しかった？

「もう毎日しんどかったですよ。僕が一番苦手だったのは食事ですね。2年生の秋に寮生になってからは、部で用意されているとんでもない量のお昼ご飯を食べないといけない。昼休みの間に食べきれないと、放課後に急いで残りを食べてから練習に行く。当然、残したらバレて怒られる。僕は食が細いので、練習より食事が一番きつかった」

──厳しい食トレで土台をつくって、練習に臨んでいた。

「実戦形式の練習に登板しない投手は、おのおのでトレーニングするのが習慣でした。その時から自分で考えながら練習する癖はついていました。どうやって練習していたか？ 思い付きですね（笑）。こんなことをやってみよう、とか。そのおかげか、良い意味で周囲に流されないようにはなりました。あくまで自分は自分の練習をするだけ、と」

メジャーは「興味ある」が…

──夏の優勝投手としてプロ入りを果たしてから9年目、特に今季は6勝4敗、防御率1.87（7月終了時点）と好成績を挙げています。

「相手打者の僕に対するイメージですかね。昨季から特に大きく変えた部分はありませんし」

──2023年からアスリートコンサルタントの鴻江寿治さんに師事し、力感のないフォームで投げることを意識している。

「そうですね。投手は踏み込んだ足の反動で投げることが多いけど、僕は反動をあまり使いたくない。理由はいろいろありますが、一番はケガ防止ですね。鴻江先生が言う『脱力して投げる勇気』を常に心がけています」

──鴻江さんは「背筋で押し込むイメージ」と。

「言葉にするのは本当に難しいんですけど……。（しばらく考えて）体の内側ではなく、ボールの内側から押し出すイメージを持っています」

──今後もこのフォームを維持していく？

「僕は『ピッチングフォーム』という考え方はないんですよ。フォームではなく、体の使い方。普段の動作もそうですが、無理をして負担をかけるのではなく、自分の体の構造に合った使い方が一番大事だと思っています」

──ここまで活躍すればメジャーも放ってはおかない。

「（メジャーに）興味があるかないかで言えば、ありますけど。今、話すことはありません」

──甲子園に出場する球児にかけたい言葉はありますか？

「とにかく、悔いのないプレーを。甲子園に出たくても出られず、野球を引退する選手が大半です。そうした人たちのためにも、思い切ってプレーしてほしいですね」

（聞き手=阿川大／日刊ゲンダイ）