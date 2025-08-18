米国ファーストレディーのメラニア夫人が、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領に送った書簡の内容が公開された。

ドナルド・トランプ大統領は１７日（現地時間）、自身のＳＮＳ「トゥルース・ソーシャル」に、メラニア夫人が１５日にアラスカで開かれた米ロ首脳会談の際、自身を通じてプーチン氏に手渡されたとされる書簡のコピーを掲載した。

書簡の中でメラニア夫人は「すべての子どもたちは心の中で愛や可能性、危険からの安全を夢見ている」とし「親としての我々の義務は、次の世代の希望を育むことだ」としている。

続けて「すべての子どもは地理、政府、イデオロギーを超越した純粋さを持って生まれるが、今日の世界では一部の子どもたちは声を上げて笑うことができない」とし「あなたは一人（の力）で子どもたちのメロディのような笑い声を取り戻すことができる」と訴えた。

さらに「あなたは、このような子どもたちの純粋さを守ることによって、ロシアのみに奉仕するのではなく、人類そのものに奉仕することになる」とし「そのような大胆な構想は人類のすべての分裂を超越する。ミスター・プーチン、あなたは今日、ペンを一度走らせるだけでこのビジョンを実現できる」と呼びかけた。

これに先立ち、ロイター通信は、１５日にアラスカで開かれた米ロ首脳会談において、トランプ氏がプーチン氏にこの書簡を直接渡したと報じた。プーチン氏は首脳会談の代表団の前で、この手紙を即座に朗読したと伝えられている。

スロベニア出身のメラニア夫人は会談には同行しておらず、書簡の中でウクライナに直接言及することはなかった。

海外メディアは、メラニア夫人が子どもたちについて言及した理由は、ロシアがウクライナ占領地の子どもたちをロシア本土に強制移送していることと関連していると伝えた。