パキスタン北西部で発生した奇襲的な大雨により洪水が起こり、３００人を超える死者が出た。

１７日（現地時間）、ＡＰ通信などによると、パキスタン国家災害管理庁は１５日、同国北西部カイバル・パクトゥンクワ州ブネール地に突然襲った大雨によって洪水が発生し、少なくとも３３４人が死亡、少なくとも１３７人が負傷したと発表した。死亡者の大半は突発的な洪水や家屋の倒壊で命を落としたという。

現地の救助当局は約２０００人を投入して遺体収容や救援活動を展開しているが、道路の流失などで難航している。カイバル・パクトゥンクワ州救助機関の広報担当は「大雨や土砂崩れ、道路の流失により特に重機や救急車の搬送が困難だ」とし「道が断たれ、救助隊員が孤立した被災地まで歩いて行かなければならない状況だ」と説明した。また、倒壊した家屋の残骸の下から遺体が次々と収容されており、死者数はさらに増えると予想されると付け加えた。

これを受けてパキスタンのシャバーズ・シャリフ首相は緊急会議を開き、観光客と被災者の避難を命じ、カイバル・パクトゥンクワ州政府は被害が深刻なブネールを含む５つの地域を災害被災地域に指定した。

モンスーン雨季に入ったパキスタンでは６月末から大雨が続いている。パキスタン国家災害管理庁は６月２６日から最近までの大雨で５４１人が死亡したと集計している。１４日にはパキスタン近隣のインド領カシミール・キシュワル地域の山間部の村でも同様の大雨によって洪水が発生し、６０人が死亡、８０人が行方不明となった。

ＡＰ通信は今回の大雨について、インド領カシミールで発生したいわゆる「ゲリラ豪雨」がパキスタン北西部地域に拡大したものだと報じた。「ゲリラ豪雨」とは、短時間に特定の地域に非常に大量の雨が集中して降る現象を指す言葉だ。近年の気候変動により、インド・ヒマラヤ地域やパキスタン北部地域で「ゲリラ豪雨」が頻発している。

こうした中、パキスタン気象庁は今後数日間も大雨が続くと予測し、カイバル・パクトゥンクワ州など北西部地域に豪雨警報を発令した。

インドやパキスタンなど南アジア諸国では毎年６月から９月までモンスーン雨季が続くが、気候変動の影響で突発的な局地性豪雨現象が増えている。実際、多国籍気候研究団体「世界気象帰属（ＷＷＡ）」は、６月２４日から１か月間のパキスタンの降水量が例年より１０〜１５％ほど多かったという研究結果を発表した。