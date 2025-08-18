BTS・TOMORROW X TOGETHERの弟分・CORTIS、きょう正式デビュー タイトル曲振り付けには予想外の仕掛けも
ボーイグループ「CORTIS」（MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHO）が、きょう18日に正式デビューする。
【ソロカット】個性輝く「CORTIS」コンセプト写真第2弾
CORTIS は、2013年のBTS、19年のTOMORROW X TOGETHERに続き、BIGHIT MUSICから3番目にデビューするグループ。“ボーイグループ名門”とされているBIGHIT MUSICが、6年ごとに新人をデビューさせているという点から“6年周期大ヒット説”に期待が高まっている。TikTokアカウントは開設6日でフォロワー数100万を突破、18日午前6時時点で140万フォロワーを記録している。さらに、1st EPのイントロ曲「GO!」Official MVは韓国、アメリカ、カナダ、イギリスなど11の国と地域のYouTube人気急上昇ミュージックビデオチャート入りを果たし、国内外ファンから反響が寄せられている。
同グループは、メンバー全員が音源・振付・映像など主要コンテンツの制作に関わり、1st EP「COLOR OUTSIDE THE LINES」のクレジットにも全員の名前が記されている。収録曲「GO!」では振付制作全般に携わり、Official MVには共同演出として掲載された。
CORTISは全員10代で構成されているグループらしく、新鮮さがあふれている。タイトル曲「What You Want」は実験的なジャンルを選択。60年代のサイケデリック・ロック（Psychedelic rock）のなつかしさを感じさせるギターリフとヒップホップベースの重厚なブームバップ（Boom bap）リズムを融合したサウンドは、K-POPではあまり見られないジャンルとなっている。特にMARTINとJAMESは練習生時代、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、ILLITなど先輩アーティストの楽曲や振付制作に参加した実力者である。
楽曲だけでなく、斬新なパフォーマンスもポイントとなっている。「What You Want」の振付からは10代の自信とエネルギー、望むことをかなえるためには汗を流して努力するという誓いが感じられる。これを視覚的に見せるために予想外の仕掛けを取り入れ、観客を驚かせる予定となっている。振付はきょう18日午後6時、HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルで公開されるConceptual Performance Filmで確認できる。
タイトル曲「What You Want」は新しい世界に足を踏み入れたCORTISの堂々とした宣言文のような楽曲となっている。CORTISはタイトル曲の活動で鮮烈な印象を残したのち、9月8日に1st EP「COLOR OUTSIDE THE LINES」をリリースする。
