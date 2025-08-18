カタツムリの研究を約６０年続ける香川県東かがわ市の元教諭多田昭さん（８６）の収集した標本などを展示する企画展が、高松市幸町の香川大博物館で開かれている。

多田さんが「地味な存在」とするカタツムリは、移動距離が短いため各地で分化し、国内だけでも８００種類に及ぶ。多田さんが発見した多くの新種のほか、非常に珍しい突然変異の個体の標本も並び、多田さんの熱意がうかがえる。１０月２６日まで。（黒川絵理）

「未知の世界」勧められ

多田さんは東かがわ市出身。花が好きで香川大農学部に進み、自然科学の同好会に所属した。

活動で海の貝の展覧会を開こうと参考で購入した貝類図鑑で目にしたのが、「陸の貝」と紹介されていたカタツムリだった。執筆者に展示目録を送ると、返信で「海の貝は調べ尽くされている。陸の貝は未知の世界だ。陸の貝（の研究）をやりなさい」と勧められた。

この図鑑、３００ページほどあったが、カタツムリに割かれたのは２〜３ページ。「大きく、きらびやかなものも多い海の貝に対し、何とも地味な存在。雲泥の差だった」。多田さんは振り返る。「貧乏で船で海に出られなくても、カタツムリなら採集できる」と考えた。

仕事の合間に探す

「勉強は好きじゃない」と話す多田さんは、研究者の道は選ばず、大学卒業後に教諭として大阪で就職。仕事の合間に、自宅近くの神社や寺、森、丘などでカタツムリを探す日々を送った。

学会などを通じて多くの研究者と知り合い、種の名前を一つずつ教えてもらった。殻に毛が生えた「オオケマイマイ」、キセルに似た形の「キセルガイ」や「キセルガイモドキ」、変な名前の「コベソマイマイ」――。興味はどんどん膨らんだ。

３０歳で香川に戻ったのも、研究者仲間から「四国はカタツムリの宝庫だ」と言われたからだ。うどん店で生計を立てるつもりだったが、カタツムリの論文が評価され、教諭に採用された。「仕事で悩んでいても、フィールドでカタツムリを探していれば幸せだった。カタツムリに助けられてばかりなんですよ」

貴重な突然変異

今回の展覧会は、「若い人にも興味を持ってもらえる企画を」と香川大博物館から打診を受けた。会場には、多田さんが発見に貢献し、学名や和名に多田さんの名前が冠されるなどした約２０種類の標本が並び、中には数ミリほどの種類も。多田さんは「カタツムリは落ち葉や石の下など、あらゆるところにいる。自分がカタツムリになったつもりで探すのがコツ」と話す。

カタツムリが右巻きか左巻きかは、種類ごとに決まっており、逆巻きの突然変異のものは子孫を残せないため非常に珍しいことも紹介する。多田さんは「自宅で耐火金庫に入れているのは突然変異の標本だけ」と説明。突然変異個体を最も多く発見した国内の研究者の一人といい、会場にも約３０種類の標本が並ぶ。

今も午前４時に起きると自室へ向かい、収集した資料の整理に励む。「国内のカタツムリは、研究が十分に進んでいない。一方で雨が降らない時期も続き、人知れず絶滅した種もいるのでは。研究は一刻の猶予もならない」と熱く語る。

「身近だが多様な種がおり、進化してきたカタツムリは、生き物の奥深さを表している。在野の研究者としての多田先生についても知ってほしい」と香川大博物館の寺林優館長。多田さんは「何でもいいから好きなことをやったらいいよ、と子どもたちに伝われば」と語る。

◇

午前１０時〜午後４時。日・月曜と祝日、８月１８日は休館。同３０日には多田さんと高松市西植田町の「ドングリランド」でカタツムリを観察する小中学生の親子を対象にしたイベントもあり、１８日まで同館ウェブサイトで参加者を募っている。問い合わせは同館（０８７・８３２・１３００）。