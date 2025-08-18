男性デュオ・風輪が“聖地”に向け邁進している。林業との二刀流で歌手活動を続けてきた拓也（３８）と、プロ野球・阪神の門別啓人投手の高校の先輩にあたり、プロ野球選手も夢見た翔司（４０）という異色の経歴を持つ２人が、昨年３月にメジャーデビュー。認知も少しずつ広がっている。

一体感という大きな輪を作ることをモットーに名付けられ、２１年１１月に結成。今年４月には第３９回ゴールドディスク大賞の「ベスト・演歌／歌謡曲・ニューアーティスト」を受賞した。拓也は「『テレビや雑誌で見ました』という声をいただくようになった」と話せば、翔司も「『いい感じできているね』と言われます」と変化を口にした。

群馬県出身の拓也は中学卒業後に林業に従事。１１年にわたり「食べていけないので」と月〜木曜は地元で林業、週末は上京しての歌手活動と奮闘。今では歌手一本となったが「林業作業士」など林業にまつわる約３０個の資格を取得しており「テレビ番組などに生かせれば」と意気込む。

一方の翔司は高校進学時に東京から北海道の東海大四（現・東海大札幌）に野球留学。投手として最速１４０キロをマークし、東海大進学後もプロを目指して野球を続けたが、大学卒業と同時に歌手の道へ。アルバイトをこなしながら「もやしを食べてました」という極貧生活を耐え抜き、人生を軌道に乗せた。

２人は歌手としての“聖地”といえる紅白出場を夢見る一方で、翔司はもうひとつの“聖地”も見据える。後輩の門別投手へ「僕は日本一の歌手を目指すので、日本一の投手になってほしい」とエールを送り「野球に関わる仕事をたくさんしたい。阪神ファンなので甲子園でワンマンコンサートをしたいし、始球式もしたい」と、憧れの地への渇望を明かした。

翔司（しょうじ）１９８５年６月１９日生まれ。福岡県出身。東海大四（現・東海大札幌）−東海大では投手として野球部に所属。卒業後にモデル事務所に所属し芸能活動を開始。１７年に「ＴＲＵＭＰ」のメーンボーカルとしてメジャーデビュー。「春夏秋冬」の活動を経て「風輪」結成。身長１８６センチ。Ｏ型。

拓也（たくや）１９８６年１１月２６日生まれ。群馬県出身。中学卒業後に林業に従事。２６歳の時に上京し音楽活動をスタートさせ、１８年３月にソロデビュー。その後「春夏秋冬」のリーダーを務め、２０年にメジャーデビュー。２１年１１月に「風輪」を結成。歌手活動と並行し、俳優業もこなす。身長１８４センチ。Ｏ型。