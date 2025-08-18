この情報は、東京地方を対象とした熱中症警戒アラートです。

東京地方では、今日（１８日）は、気温が著しく高く熱中症になりやすい危険な暑さになることが予想されます。熱中症予防のための行動をとってください。

＜熱中症予防のための行動＞

・屋内では、エアコンを適切に使用し、涼しい環境で過ごしてください。

・屋外への外出は、なるべく短時間にする、暑い時間を避けるなどを心がけてください。また、日傘や帽子を活用してください。

・屋内・屋外を問わず、こまめに水分補給・塩分補給をしてください。

・高齢者、子ども、持病のある方、からだに障害のある方、肥満の方等の熱中症になりやすい方々は、特に熱中症予防のための行動をとってください。また、身近な方からも、熱中症になりやすい方々へ、見守り・声かけをしてください。

・施設の管理者やイベント主催者等は、暑さ指数を確認の上、施設の利用者やイベント参加者等に対して、熱中症予防に関する呼びかけなどを行ってください。

［今日（１８日）の日最高暑さ指数（ＷＢＧＴ）（予測）］

小河内３１、青梅３２、練馬３３、八王子３２、府中３３、東京３３、江戸川臨海３４、大島３２、三宅島３２、八丈島３１、父島３１

暑さ指数（ＷＢＧＴ：Ｗｅｔ Ｂｕｌｂ Ｇｌｏｂｅ Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ）は気温、湿度、日射量などから計算される、熱中症の発生リスクを示した指標です。

全国の情報提供地点における暑さ指数は、環境省の「熱中症予防情報サイト」で提供しています。お近くの地点における暑さ指数を「熱中症予防情報サイト」で確認し、熱中症予防のための行動をとってください。

［暑さ指数（ＷＢＧＴ）の目安］

３１以上：危険

２８以上３１未満：厳重警戒

２５以上２８未満：警戒

２５未満：注意

［今日（１８日）の予想最高気温］

東京３５度、大島３２度、八丈島３１度、父島３２度