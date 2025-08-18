連盟創設１００周年の東京六大学野球リーグで今春に３連覇を達成した早大が１７日、新潟県魚沼市内のベーマガスタジアム（大原運動公園）で行っていた夏季キャンプを打ち上げた。

８日には同市内にある池田記念美術館を、小宮山悟監督（５９）や主将の小澤周平内野手（４年・健大高崎）ら部員約５０人が訪問した。同美術館はベースボール・マガジン社の創設者・池田恒雄氏（１９８９年野球殿堂入り）の強い志の下、１９９８年に開館。池田氏は１９４６年の同社創業にあたり「学生野球の父」と言われた飛田穂洲氏（早大野球部初代監督、１９６０年野球殿堂入り）に原稿執筆を依頼。池田氏は飛田氏がいた水戸へと何度も足を運び、承諾を得たという。

スポーツ展示室には飛田氏の直筆原稿のほか、早大野球部初代部長・安部磯雄氏（１９５９年野球殿堂入り）の色紙や、戦前に活躍した伊達正男氏（１９８９年野球殿堂入り）のユニホームなど早大野球部に関連する資料の数々が展示されていおり、部員たちは約１時間、展示品を食い入るように見つめ早大野球部の歴史と伝統に触れ合った。

小宮山監督は「毎年夏、池田記念美術館に足を運ぶたび、心が洗われます。何回、来ても背筋が伸びる。学生たちには、ことあるごとに『早稲田大学野球部は、他の野球部とは違うんだぞ』と言い続けていますが、歴史に触れ、何かを感じたはず」。小沢は「早稲田大学野球部という伝統のあるチームで歴史を築いた先輩たちの後を、自分たちも継いでいかないといけない。リーグ４連覇の記録を展示していただけるように頑張っていきたいです」とリーグ最長タイの４季連続Ｖへ向けて決意を新たにした。

また、９日には同球場で「全早稲田戦」が行われた。２３年から３年連続の開催となった同戦は、現役生と、社会人企業チームへと進んだ早大ＯＢで編成される「稲門倶楽部」が真剣勝負を繰り広げる。今年は５−３で現役生が勝利した。

今秋ドラフト候補のエース・伊藤樹投手（４年・仙台育英）が先発して３回１安打無失点。「社会人トップレベルとの対戦で、どこまで通用するのか現状を確認できる収穫の多い試合でした」と振り返り「内容、結果ともに、この段階では順調に行っており、リーグ戦開幕にベストの状態で入れるように練習を重ねていきたいと思います」と力を込めた。

「稲門倶楽部」は元ＤｅＮＡのＪＦＥ東日本・須田幸太コーチ（３９）が急きょ先発し１回無失点。２１年限りで現役を引退して以来４年ぶりとなった実戦マウンドに「必死でした。今回は現役学生と関わりを持つことができて良かったです」と話し「僕たちのときは３連覇（２００７年春〜０８年春）で終わっていますので、後輩たちにはぜひ、東京六大学リーグ４連覇を達成してほしいです」とエールを送った。