À¾Åç½¨½Ó¡õ»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡Ø¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡Ù¤Ç¿Æ»ÒÌò¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦Ì«¤«¤Ê¤¨»á¡ÖËÜÅö¤Î¿Æ»Ò¤Ë¸«¤¨¤¿¡×
À¾Åç½¨½Ó¡õ»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº
À¾Åç½¨½Ó¡¢»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡¢ºî²È¡¦Ì«¤«¤Ê¤¨»á¡¢×¢ÌÚÎ´°ì´ÆÆÄ¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡ÙÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£Prime Video¤Ë¤è¤ë¡¢Amazon MGM ¥¹¥¿¥¸¥ªÀ©ºî¤Î¿·¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÁ´£µÏÃ¡£12·î19Æü¤«¤é¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¸þ¤±¤ËÀ¤³¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
ËÜºî¤Ç½é¶¦±é¤È¤Ê¤ê¡¢»£±ÆÃæ¤Ï¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤ÎÉã¤ÈÂ©»Ò¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤¿À¾Åç¤ÈÀ÷¸ÞÏº¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ÎÀ¾Åç¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤âËÜÅö¤ÎÉã¿Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Á³¤Êµ÷Î¥´¶¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ò¤¨¤Æ°õ¾Ý¤òÌÀ¤«¤·¤¿À÷¸ÞÏº¤¬¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤ë¤È¡¢À¾Åç¤â¡ÖÈà¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤°ìËÜ¤Î¿Ä¤¬ÄÌ¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿Âç¿Í¤Ê°ìÌÌ¤È¡¢¤¹¤´¤¯½ã¿è¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÀ÷¸ÞÏº¤òÀä»¿¡£ËÜºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿Æ»Ò¤é¤·¤¤¿®Íê´Ø·¸¤òÇÁ¤«¤»¤ëÆó¿Í¤Ë¡¢Ì«»á¤â¡ÖËÜÅö¤Î¿Æ»Ò¤Ë¸«¤¨¤Æ¶»¤ËÇ÷¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
²ñ¸«¤Ç¤ÏÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤Î¼Áµ¿±þÅú¤â¼Â»Ü¡£¡ÖËÜºî¤Ç¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤ÆÆÃ¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿À¾Åç¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤È¤·¤ÆÄ¶¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤°ìÀþ¤òÄ¶¤¨¤ëÌòÊÁ¤Ë³ëÆ£¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö°ìÊý¤Ç¡¢ËÜºî¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¿¼¤¤°¦¤ÎÊª¸ì¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î³ëÆ£¤Ë¤â¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸½Âå¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¡¢Éã¤Ç¤¢¤ë²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢À÷¸ÞÏº¤Ï¾¯¤·Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÉã¤«¤é¤Ï¡¢±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿§¤ó¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò»î¤·¤Æ¡¢°ì½Ö¤ËÁ´¤Æ¤ò¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È½õ¸À¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÀ¨¤¤¤È´¶¤¸¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤«¤ì¤¿À¾Åç¤Ï¡ÖÂ¾¤Î¸½ÂåÇÐÍ¥¤È¤â°ã¤¦¡¢ÇØ¶Ú¤¬¥¹¥Ã¤È¿¤Ó¤ë¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²ÎÉñ´ì¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢Èà¤À¤±¤¬»ý¤ÄÆÃÀ¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é±éµ»¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ÷¸ÞÏº¤òÀä»¿¡£
À÷¸ÞÏº¤â¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Î¼«Ê¬¤Ë¤â¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤âÀ¾Åç¤µ¤ó¤¬¡¢Ãæ¿´¤Ë¥É¥ó¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿°Â¿´´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£Á´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤ëÀ÷¸ÞÏº¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡¢À¾Åç¤â»×¤ï¤º¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤Ò¤ÈËë¤â¤¢¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ï²¹¤«¤¤¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£