再びクレーマー襲来！お店の大ピンチを救ったのは”あの常連客”だった【ママリ】
©eikiccy
©eikiccy
©eikiccy
©eikiccy
©eikiccy
理不尽な客が再び襲来…
実に、4回も七五三の撮影をし直し、ようやく去って行ったクレーマー。ところが今度は「ダウンロード期限が過ぎた」と怒鳴り込んできたのです。このお店では、キャンペーンとして、待ち受け画像のダウンロードを1週間の期限付きで実施していました。
ところが、わけのわからない自論を主張し、今度はスタッフへの個人攻撃まで始めました。
お店の大ピンチ！そのとき現れた救世主は…
©eikiccy
©eikiccy
©eikiccy
©eikiccy
©eikiccy
©eikiccy
このお店の常連客・須藤様が助け舟をだしてくれました！しかも、須藤様は毎回スタッフへの感謝の言葉を欠かさないお客様。その須藤様が、説明の場面を目撃していたそうです。
さかのぼること2週間前。この2組は、同じ時間帯に撮影をし、須藤様はお会計でうしろに並んでいたそう。そのとき、スタッフがいつもよりていねいに説明していたため、印象に残っていました。
神客の”ド正論”がクレーマーを撃退！
©eikiccy
©eikiccy
©eikiccy
©eikiccy
©eikiccy
©eikiccy
このやり取りを見ていた他のお客様も、須藤様と同じ気持ちだったようです。ようやく、自分が恥ずかしいことを言っていると気づいたのでしょう。クレーマーは何も言わずに去っていきました。
このあと、須藤様は「出過ぎたマネを」と謙遜しますが、お店側にとってはまさに救世主でした。その後、今回のできごとを本社にも報告し、クレーマーは「出禁にする」と判断。他のお客様とお店のスタッフを守ることも、必要ですね。
いいサービスを受けたいなら、いい客にならなければいけません。不満をまき散らす人ではなく、まわりに幸せな気持ちを届けられる人になりたいものです。
記事作成: ももこ
（配信元: ママリ）