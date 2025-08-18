再びクレーマー襲来！お店の大ピンチを救ったのは”あの常連客”だった【ママリ】

主人公・永吉さんは写真スタジオでカメラマンとして働いています。ある日、橘様というお客様が、七五三撮影のために子ども3人を連れて来店。通常、子ども3人の撮影は大変ですが、子どもたちはとても上手で、無事に終了。ところが、母親がとんだくせ者でした。何度もクレームを入れ、4回も撮り直しをする羽目に。そして4回目でようやく商品購入まで終え、ホッとします。ところが、あの母親が再び来店し…。著者・まえだ永吉/エッセイ漫画(@eikiccy)さんが職場で理不尽な客と遭遇した体験談を描いた漫画作品『それ今でいうカスハラですから』をダイジェスト版でごらんください。

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

理不尽な客が再び襲来…

実に、4回も七五三の撮影をし直し、ようやく去って行ったクレーマー。ところが今度は「ダウンロード期限が過ぎた」と怒鳴り込んできたのです。このお店では、キャンペーンとして、待ち受け画像のダウンロードを1週間の期限付きで実施していました。



ところが、わけのわからない自論を主張し、今度はスタッフへの個人攻撃まで始めました。

お店の大ピンチ！そのとき現れた救世主は…

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

このお店の常連客・須藤様が助け舟をだしてくれました！しかも、須藤様は毎回スタッフへの感謝の言葉を欠かさないお客様。その須藤様が、説明の場面を目撃していたそうです。



さかのぼること2週間前。この2組は、同じ時間帯に撮影をし、須藤様はお会計でうしろに並んでいたそう。そのとき、スタッフがいつもよりていねいに説明していたため、印象に残っていました。

神客の”ド正論”がクレーマーを撃退！

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

このやり取りを見ていた他のお客様も、須藤様と同じ気持ちだったようです。ようやく、自分が恥ずかしいことを言っていると気づいたのでしょう。クレーマーは何も言わずに去っていきました。



このあと、須藤様は「出過ぎたマネを」と謙遜しますが、お店側にとってはまさに救世主でした。その後、今回のできごとを本社にも報告し、クレーマーは「出禁にする」と判断。他のお客様とお店のスタッフを守ることも、必要ですね。



いいサービスを受けたいなら、いい客にならなければいけません。不満をまき散らす人ではなく、まわりに幸せな気持ちを届けられる人になりたいものです。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）