Delfin Japanは、英ruarkaudioのruark 100シリーズとして、スタンドを備え、スピーカーも搭載した一体型オーディオ「R810 High Fidelity Radiogram」、一体型オーディオ「R410 Integrated Music System」、CDプレーヤー「R-CD100 CD Player」の3モデルを22日に発売する。直販価格はR810が814,000円、R410が349,800円、R-CD100が63,800円。

ruarkaudioは、1985年に創業したイギリスのオーディオブランド。インテリア性の高さとサウンドパフォーマンスの高さが特徴。

R810 High Fidelity Radiogram

R810は、環境にも配慮されたサステナブルな木材から作られた一体型オーディオで、光沢のあるクロームスタンドと組み合わせ、「誇りを持って家に飾れるインテリア」にもなるという製品。

180W ABクラスアンプと、27mmシルクドームツイーター×2、100mmベースミッドユニット ×2、200mmサブウーファーを内蔵。

ネットワークプレーヤー機能も備え、Qobuz Connect、Spotify Connect、Amazon Music、Apple Musicなどの再生が可能。カラーTFTディスプレイも備え、ジャケットアートワークを表示できる。最大384KHz/32bitのハイレゾに対応する。

Wi-Fi接続が可能で、AirPlay、Chromecast built-in、Bluetooth接続もサポート。別売のCDプレーヤー、R-CD100とも組み合わせられ、コントロールも可能。

HDMI(ARC/eARC)入力も備え、テレビとも連携可能。MM Phono入力なども備えている。

R410 Integrated Music System

70年代にインスピレーションを受けたレトロなスタイルをモダンなデザインと融合させた。前面に4インチTFTディスプレイを備えている。

120W Dクラスアンプと、20mmシルクドームツイーター×2、100mmベースミッドユニット×2を搭載。

ネットワークプレーヤー機能も備え、Qobuz Connect、Spotify Connect、Amazon Music、Apple Musicなどの再生が可能。最大384KHz/32bitのハイレゾに対応する。

Wi-Fi接続が可能で、AirPlay、Chromecast built-in、Bluetooth接続もサポート。別売のCDプレーヤー、R-CD100とも組み合わせられ、コントロールも可能。

HDMI(ARC/eARC)入力も備え、テレビとも連携可能。MM Phono入力なども備えている。

R-CD100 CD Player

スロットローディングメカを搭載したCDプレーヤー。USB-C接続も可能。対応ディスクはCD-DA、CD-R、CD-RW。筐体にはイジェクトボタン、電源LEDを備える。

発売記念プレゼントキャンペーン開催

ruark 100シリーズ「R810 High Fidelity Radiogram」、「R410 Integrated Music System」の新発売を記念し、プレゼントキャンペーンも実施。

「R810」を購入した人にはBluetoothスピーカー「R1mk4」(49,500円)を、「R410」購入者には「R410専用スタンド」(33,000円)、それぞれ数量限定・先着順・無料でプレゼントする。詳細はキャンペーンページを参照のこと。