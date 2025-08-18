遊女や囚人までも救った、意外と知られていない万能すぎる鎌倉時代の僧侶・叡尊の功績

普段の生活で仏教を強く意識している方はそれほど多くないかもしれませんが、日本では、仏教のさまざまな宗派が存在していますよね。特に鎌倉時代には、浄土宗、浄土真宗、日蓮宗（法華宗）、時宗、臨済宗、曹洞宗といった6宗派が誕生しました。

そんな鎌倉時代に活躍した僧侶のなかに、叡尊（えいそん）という人物がいました。ほかの僧侶と比べるとやや知名度は低いかもしれませんが、実はさまざまな功績を残した人物でもあるんです。

そこで、今回の記事では、そんな叡尊にフォーカスしてご紹介していきたいと思います。

叡尊の生まれ、出家

叡尊は、1201年（建仁元年）、大和国添上郡箕田里（現在の大和郡山市白土町）で、興福寺の学侶・慶玄の子どもとして生まれました。7歳のときに母親が亡くなり、醍醐寺の巫女の家の養子となりました。その後、養母もなくなり、11歳のときに醍醐寺（京都市伏見区）の叡賢に預けられ、17歳で醍醐寺・恵操を師として出家しました。

初めは密教を学んでいたものの、密教行者の中には、邪道に陥る者が多い現状に疑問を抱くようになります。

戒律重視の必要性を感じる

叡尊は、悟りに到達するためには、釈尊が定めた戒律をしっかりと遵守することが大切だと感じ、戒律復興に力を入れることを決意しました。そして、1235年（嘉禎元年）1月に持斎僧（戒律を守る僧）を募集していた西大寺に入りました。

ちなみに、西大寺は彼が祖となる真言律宗（しんごんりっしゅう）の本山です。

大和西大寺の復興にも尽力した叡尊

叡尊が西大寺に入った当時、寺は残念ながら荒廃していました。入寺した翌年、叡尊と同じ志を持つ覚盛（かくじょう）、円晴（えんせい）、有厳（うごん）らとともに、東大寺で自誓授戒（じせいじゅかい：仏・菩薩から直接に受戒して戒律護持を誓うこと）を行いました。

戒律を厳しく守る叡尊のもとには、囚人や遊女、天皇など多くの弟子が集まり、次第に西大寺の再建も進みました。なお、彼は生涯で700ほどのお寺を創建・修復しています。

貧しい人々に手を差し伸べる

叡尊の大きな功績は、貧しい人々に手を差し伸べたということでしょう。彼は、ハンセン病患者や身体障がいを持つ人、生活に困窮した人などの救済を開始。施茶（茶の施し）や日本初の病院「北山十八間戸」の設立などを行いました。

また、庶民の働き口を確保し、陸上や河川、海上の交通路の整備、耕地開発などを進めました。