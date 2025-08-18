静岡、愛知で最大震度2 震源は遠州灘 浜松中央区、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、菊川市で震度2 津波の心配なし（18日午前8時33分頃）
8月18日午前8時33分頃、静岡県、愛知県で最大震度2を観測する地震がありました。
【写真を見る】静岡、愛知で最大震度2 震源は遠州灘 浜松中央区、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、菊川市で震度2 津波の心配なし（18日午前8時33分頃）
気象庁によりますと、震源地は遠州灘で、震源の深さは約10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、静岡県の浜松中央区、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、それに菊川市、愛知県の田原市です。
【各地の震度詳細】
■震度2□静岡県 浜松中央区 磐田市 掛川市 袋井市 湖西市 菊川市
□愛知県田原市
■震度1□静岡県 浜松浜名区 浜松天竜区 御前崎市 伊豆市 東伊豆町 島田市 焼津市 藤枝市 牧之原市
□愛知県豊橋市 豊川市 蒲郡市 新城市 瀬戸市 半田市 豊田市 西尾市 高浜市 愛知みよし市 南知多町
□東京都神津島村
□長野県根羽村
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。新たな情報が発表され次第、情報を更新します。