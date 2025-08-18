8月18日午前8時33分頃、静岡県、愛知県で最大震度2を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は遠州灘で、震源の深さは約10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、静岡県の浜松中央区、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、それに菊川市、愛知県の田原市です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□静岡県

浜松中央区 磐田市 掛川市

袋井市 湖西市 菊川市

□愛知県

田原市

■震度1

□静岡県

浜松浜名区 浜松天竜区 御前崎市

伊豆市 東伊豆町 島田市

焼津市 藤枝市 牧之原市

□愛知県

豊橋市 豊川市 蒲郡市

新城市 瀬戸市 半田市

豊田市 西尾市 高浜市

愛知みよし市 南知多町

□東京都

神津島村

□長野県

根羽村

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

