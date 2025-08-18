Image:一級染色補正 翔

白い服の日に限って、外食でカレーやラーメンをうっかり食べてしまい、気がつけば食べこぼしが……。これって、何度やってもついやってしまう失敗だったりします。

しかも、食べこぼしのシミって、結構残っちゃうんですよね。すぐにハンカチやティッシュを濡らしておさえてみても、あとのまつり……。

そこでぜひおすすめしたいのが、「しみぬきトントン」。和服補正のプロが40年以上の経験で作り上げた、携帯型ロールオン式の新発想の染み抜きで、持ち歩きやすさと驚きの除去力を両立しています。

リップクリームサイズの小型なのに、油ジミを即撃退

飲み物をこぼした、服にソースがついた、バッグに謎の黒ずみが……。

そこで取り出すべきは「しみぬきトントン」。ロールオンタイプのヘッドで優しくトントンするだけで、洗濯だけでは落ちないようなしつこい油性の汚れを浮かせて落としてくれるんです！

使い方は、超簡単！

1. 汚れた部分の下にティッシュペーパーなどを敷く

2. 衣類についた汚れ全体にロールで洗剤を塗布して浸透させる（※衣服に乗った粘性の汚れなどはあらかじめ拭き取ってください）

3. シミが薄まるまで真上から叩いてから衣服を洗濯する

ロールオンタイプだから、シミ部分にフォーカスして塗布できるため、シミを広げず、洗剤の液だれ事故もなし！

「しみぬきトントン」の本体はわずか全長約9cm。リップクリームほどのサイズでペンケースにも収まるコンパクト設計です。持ち運びもしやすいので、カバンに1本常備しておけば外出先の“うっかり汚れ”に即対応します。

和服の匠が作る。衣類のシミ抜きにプロレベルの品質を。しみぬきトントン

どんなシミに効く？服だけじゃない「応用力」に注目

「しみぬきトントン」は、中性洗剤・ドライソープ・アルコールなどを、汚れを浮かせつつ生地を傷めない絶妙なバランスで有効成分を独自配合。口紅、ファンデーション、ボールペン、料理の油はねといった“油性の強敵”に特化した処方になっています。

つけてしまったシミだけでなく、白シャツの袖口についたうっすら黄ばみも、トントン＆水で再度軽く拭き取るだけで目立たなくなります。

さらに驚きなのは、カバンの内布やスニーカーのキャンバス地、車の座席シート、子どもの制服まで活用可能な点。水洗いしづらい素材にもピンポイントでアプローチできるので、手入れしづらいアイテムにも重宝。

ファンデーションがうっすらついたシャツ衿や、子どもの給食着のミートソースの食べこぼし……。いざ使ってみると、使えるシーンがめちゃくちゃあります！

「しみぬきトントン」を使うたびに「もっと早く知りたかった…」と思わされるはず。あらゆるしみを“トントン”してしまいそう……！

開発元は40年にわたる和服のプロ

開発元は、福岡県古賀市で伝統的な染色補正技術を継承する「一級染色補正 翔」。着物の修復を長年手がけてきたプロフェッショナルによる、いわば“染み抜きのエキスパート発”のアイテムです。

対応素材も幅広く、コットン、リネン、シルクなど繊細な生地にもOK。しかも色柄物にも安心して使えるよう、塩素系成分は一切不使用というこだわりです。

コンパクトでいて超機能派な「しみぬきトントン」。最大25%OFFでのお得な予約販売が終了間近になっています。

さっそく試してみたい人は、以下のリンク先へ急ぎましょう！

