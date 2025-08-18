ÌÀÆü¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡È¤Î¤Ö¡Éº£ÅÄÈþºù¡¢Í¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¡È¿ó¡ÉËÌÂ¼¾¢³¤¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹
¡¡º£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè21½µ¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¡ÊÂè102²ó¡Ë¤¬8·î19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÏÅÐÈþ»Ò¡Ê¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ë¤ÈºÆ²ñ
¡¡ËÜºî¤Ï¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Þ¥ó¥¬²È¤Ç³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡Ê1919¡¾2013¡Ë¤È¡¢¾®¾¾Äª¤µ¤ó¡Ê1918¡¾1993¡Ë¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ò³è¼Ì¤¹¤ë¡£µÓËÜ¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ä¡ØDoctor-X ³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÃæ±à¥ß¥Û¤¬¼ê¤¬¤±¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤òº£ÅÄ¡¢¤Î¤Ö¤ÎÉ×¡¦Ìø°æ¿ó¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè102²ó¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡»Å»ö¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ö¤Ï¡¢ÅÐÈþ»Ò¡Ê¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ë¤«¤é¤½¤ó¤Ê¤Ë¤·¤ç¤²¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ÈÎå¤Þ¤µ¤ì¤ë¡£¤Î¤Ö¤Ï¿ó¤ËÅÐÈþ»Ò¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¡¢¿ó¤âÅÐÈþ»Ò¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦´«¤á¤ë¡£¤À¤¬¡¢¿ó¤Ïµ¤¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¿ó¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ï¿ó¤¬¹¥¤¤ÊÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤À¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ö¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢º£¤Î¿ó¤Ë¤Ï°ìÈÖ¶»¤Ë»É¤µ¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤³¤í¡¢È¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤«¤é±Ç²èÉ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±Ô¤¤»ØÅ¦¤ò¤µ¤ì¤¿Íö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤Ï¡Ä¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÏÅÐÈþ»Ò¡Ê¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ë¤ÈºÆ²ñ
¡¡ËÜºî¤Ï¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Þ¥ó¥¬²È¤Ç³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡Ê1919¡¾2013¡Ë¤È¡¢¾®¾¾Äª¤µ¤ó¡Ê1918¡¾1993¡Ë¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ò³è¼Ì¤¹¤ë¡£µÓËÜ¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ä¡ØDoctor-X ³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÃæ±à¥ß¥Û¤¬¼ê¤¬¤±¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤òº£ÅÄ¡¢¤Î¤Ö¤ÎÉ×¡¦Ìø°æ¿ó¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡»Å»ö¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ö¤Ï¡¢ÅÐÈþ»Ò¡Ê¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ë¤«¤é¤½¤ó¤Ê¤Ë¤·¤ç¤²¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ÈÎå¤Þ¤µ¤ì¤ë¡£¤Î¤Ö¤Ï¿ó¤ËÅÐÈþ»Ò¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¡¢¿ó¤âÅÐÈþ»Ò¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦´«¤á¤ë¡£¤À¤¬¡¢¿ó¤Ïµ¤¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¿ó¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ï¿ó¤¬¹¥¤¤ÊÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤À¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ö¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢º£¤Î¿ó¤Ë¤Ï°ìÈÖ¶»¤Ë»É¤µ¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤³¤í¡¢È¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤«¤é±Ç²èÉ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±Ô¤¤»ØÅ¦¤ò¤µ¤ì¤¿Íö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤Ï¡Ä¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£