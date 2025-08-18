299万円からと話題になったトヨタ「元祖高級SUV」 最新版は改良で何が変わった？ 「ハリアー」にオシャ仕様も追加！ まもなく次期型も？ いま人気なグレードとは

ハリアー改良で再び注目、いま人気なグレードは？

2020年の発売当初、299万円からの価格設定が話題となっていたプレミアムSUVの元祖的存在であるトヨタ「ハリアー」。

発売から5年が経過することから、次期型は遅くても2027年、早ければ2026年内のデビューもありそうですから、モデル末期といえる状況です。

【画像】超カッコいい！ これが「最新ハリアー」です！ 画像を見る（30枚以上）

現行型のラストスパートで再び注目度を高めているハリアーの人気グレードをチェックします。

新たに追加されたトヨタ「ハリアー」特別仕様車「Z “Leather Package・ Night Shade” 」

最近では、2025年6月に一部改良を受けました。

これを機に2.0Lガソリン車に設定されていたエントリーグレードの「S」（312万8000円から）が廃止。前述の299万円でも話題になったグレードでした。

そんな現行型の人気グレードといえば、登場時から中間グレードであった「G」。

一部改良を機に「Z“レザーパッケージ”」、「Z」、「G」というグレード展開になっています。

E-FourのみのPHEVは「Z」と「G」、ハイブリッド（2WD/4WD）は「Z“レザーパッケージ”」と「Z」、ガソリン車（2WD/4WD）は「Z“レザーパッケージ”」、「Z」、「G」という構成です。

依然として人気になりそうなのが、ハイブリッド車とガソリン車の「G」でしょう。

外観はフロントグリルのアッパーがグレーメタリック塗装になり、225／60R18タイヤ＆18インチアルミホイール、パワーバックドアなどが備わります。

内装では、コネクティッドナビ対応ディスプレイオーディオをはじめ、左右独立温度コントロールフルオートエアコン、一部改良で全車標準になったステアリングヒーターと前席シートヒーター（3段階温度設定）、運転席8ウェイパワーシートなどを用意。

ヘッドランプは、全車標準のプロジェクター式LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付）、LEDデイタイムランニングランプ、LEDクリアランスランプ、LEDターンランプになります。

そのほか、「前後方録画機能付」デジタルインナーミラー、ハイブリッド車に「先読みエコドライブ」も搭載。

衝突被害軽減ブレーキの検知範囲をさらに拡大するなど、最新バージョンの「トヨタ・セーフティ・センス（全車標準装備）」はもちろん、バックガイドモニターを標準化し、「ITS Connect」にもオプションで対応。

「G」であれば、実用性、快適装備ともに必要十分と考える方は多いはずで、人気グレードを知る目安となる中古車市場でも「G」グレードが比較的多く流通しています。

「G」の価格は、ガソリン／2WDが371万300円、ガソリン／4WDが391万500円。ハイブリッド／2WDが430万1000円、ハイブリッド／4WDが452万1000円となっています。

また、ハイブリッド車に設定された特別仕様車の2台「Z“Leather Package・Night Shade”」、「Z“Night Shade”」は、スタイリッシュな高級SUVとしての存在感を最大限享受したい層からの注目度が高そうです。

ブラック加飾を随所に配したクールな雰囲気が美点。ダーク仕様/ブラックレフのプロジェクター式LEDヘッドランプをはじめ、ブラックメタリック塗装のフロントアッパーグリル、艶あり黒塗装がフロントロアグリル、フロントバンパーロア、ロッカーモール、リヤバンパーロアに施されています。

車名エンブレム、カーボンニュートラルバッジ、225／55R19タイヤ&19×7Jアルミホイールがブラックでペイントされ、ディテールと足元が引き締められています。

装備では、「ディスプレイオーディオPlus12.3インチ」などが用意されています。

シートは、「Z“Leather Package・Night Shade”」が文字どおり、黒の本革になり、「Z“Night Shade”」は、黒のファブリックシートを装備。シートは予算と好みに応じて、本革かファブリックから選択できます。

価格は、「Z“Night Shade”」のハイブリッド／2WDが487万800円、ハイブリッド／4WDが509万800円。

「Z“Leather Package・Night Shade”」のハイブリッド／2WDが519万900円、ハイブリッド／4WDが541万900円となっています。