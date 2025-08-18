Image: teenage engineering

日本からも注文できたのに！ なお送料は別でした。

デジタルギア大好きな男の子のハートをくすぐり続けているteenage engineering（ティーンエイジ エンジニアリング）。Flipped Out ’25（意訳すると世界がひっくり返る熱狂の2025年、かな）というキャンペーンで話題性の高いプロダクトをリリースし続けていますが、8月の新商品がまたすごい。「computer-2」というPCケースです。

Image: teenage engineering

プラスチック容器ぽさを感じる半透明のプラ製PCケースで、対応マザーボードはmini-ITX。GPUは180mmまでのものが収納可能です。まあまあコンパクトなPCケースといったところ。

teenage engineeringらしいビジュの良さはありますが、これだけでは、コイツのどこに価値があるのかわかりませんよね？

Image: teenage engineering

FREEなんです。

Image: teenage engineering

0USドル＝0円なんです。無料なんですよ。

発表後にこのニュースは世界中をかけめぐり、さくっとsold outしてしまいました。しかし諦めてはいけません。この販売ページには「在庫が入ったら連絡するよ」のnotify meボタンがあります。

生産台数がどれくらいあるのか明らかになっていませんが、送料さえ払えばteenage engineeringのPCパーツというレアアイテムが手に入るチャンスです。皆さま、お見逃しなく。

（再販から有料になる気もするけど）

Source: teenage engineering