ビジュ良すぎなPCケース。「0円」で"販売"するも即完売
日本からも注文できたのに！ なお送料は別でした。
デジタルギア大好きな男の子のハートをくすぐり続けているteenage engineering（ティーンエイジ エンジニアリング）。Flipped Out ’25（意訳すると世界がひっくり返る熱狂の2025年、かな）というキャンペーンで話題性の高いプロダクトをリリースし続けていますが、8月の新商品がまたすごい。「computer-2」というPCケースです。
プラスチック容器ぽさを感じる半透明のプラ製PCケースで、対応マザーボードはmini-ITX。GPUは180mmまでのものが収納可能です。まあまあコンパクトなPCケースといったところ。
teenage engineeringらしいビジュの良さはありますが、これだけでは、コイツのどこに価値があるのかわかりませんよね？
FREEなんです。
0USドル＝0円なんです。無料なんですよ。
発表後にこのニュースは世界中をかけめぐり、さくっとsold outしてしまいました。しかし諦めてはいけません。この販売ページには「在庫が入ったら連絡するよ」のnotify meボタンがあります。
生産台数がどれくらいあるのか明らかになっていませんが、送料さえ払えばteenage engineeringのPCパーツというレアアイテムが手に入るチャンスです。皆さま、お見逃しなく。
（再販から有料になる気もするけど）
Source: teenage engineering
[Teenage Engineering] PCケース computer-1 ピュアオレンジ
16,500円
Amazonで見るPR