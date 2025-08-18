テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１８日、１７日に米カリフォルニア州ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われた「米大リーグ」でドジャースが５―４でパドレスを破り３連勝としてナ・リーグ西地区単独首位を守ったことを速報した。

この試合で「１番・指名打者」でフル出場した大谷翔平投手は、初回先頭の１打席目にダルビッシュ有投手から右前安打を放って初回の４点の先制につなげた。大谷は４打数１安打で、ダルビッシュは４回３安打４失点で勝敗はつかなかった。

試合は同点の８回にベッツの決勝弾で勝ち越し、首位攻防３連戦でスイープしたドジャースは、パドレスに２ゲーム差をつけた。

スタジオでは「投手」大谷について米メディアが「クローザー」に転向する説を報じていることを紹介した。コメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏は、クローザーへの転向を「今までの大谷さん見ていると勝つためにやってほしいと言ったらやるんだろうね」とコメントした。一方でヒジへの負担を心配し「球団側がそういうふうに言わない自制の心がほしいね」と願っていた。