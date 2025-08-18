《祝55周年》進化して復刻ーーーッッ！？【ミスド】レトロなパケも可愛い♡「新作ドーナツ」

【ミスタードーナツ】では、創業55周年を記念したレトロな「新作ドーナツ」を販売中！ 創業当時に愛されていたドーナツが、進化して登場しました。今回はそのなかから4品をピックアップ。2026年2月下旬までの期間限定商品なので、早めにチェックしてリピするのがおすすめです。

優しい味わい「ニューホームカット ハニー」

ニューホームカットは「ふんわりとしてしっとりくちどけのよい生地」（公式サイトより）に、グレーズやトッピングをプラスしたドーナツ。「ニューホームカット ハニー」は@pan.oyatsuさんによると「ほんのり甘みのある味わいでシンプルながら美味」とのこと。テイクアウトで\183（税込）と手に取りやすい価格も魅力です。

ザクザク食感！「ニューホームカット バタークランチ」

@yuumogu22さんが「クランチ神」「甘さも完璧」と絶賛するのは「ニューホームカット バタークランチ」。こちらはゴールデントッピングをプラスしており、「めちゃくちゃ美味しい」「ザクザク」とコメント。甘党さんにはたまらない一品です。

食べ応えがありそう！「ニューホームカット あんバター」

@pan.oyatsuさんが「食べて後悔はなし」「満足感は高い」とおすすめするのが「ニューホームカット あんバター」。北海道産あずきとバターフィリングがサンドされており、食べ応えがありそう。「ほんのり塩気」が感じられるとのことなので、あまじょっぱい味が好きな人はハマってしまうかも。あんバター好きはお見逃しなく！

限定店舗で販売中！「ニューホームカット オリジナル」

「ニューホームカット オリジナル」は、進化したホームカットをシンプルに楽しめる一品。オプションアイテムのため、取扱のない店舗もあるそう。@yuumogu22さんいわく「素朴が良い」「甘さもかなり控えめ」とのことなので、朝食でパン代わりに食べるのもいいかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@pan.oyatsu様、@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A