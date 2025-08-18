¥×¥í¤ÏÀäÂÐ¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤¡¢¥Ñ¥ï¥Ý¤Î¡ÖÊØÍø¤Êµ¡Ç½¡×¤È¤Ï¡©
¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤Ï¡¢¡ÖÆÉ¤Þ¤»¤ë¤â¤Î¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡È¹þ¤ßÆþ¤Ã¤¿ÏÃ¡É¤ò¸ÀÍÕ¤À¤±¤ÇÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Þ¤É¤í¤Ã¤³¤·¤¤É½¸½¤Ë¤Ê¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤ÀâÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤ÆâÍÆ¤Î¡ÖËÜ¼Á¡×¤ò¡¢Ä¾´ÑÅª¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¿Þ²ò²½¡×¤¹¤ëµ»½Ñ¡£¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤Ï¡Ö¸«¤»¤ë¤â¤Î¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Îß·×40ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø¼ÒÆâ¥×¥ì¥¼¥ó¤Î»ñÎÁºîÀ®½Ñ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃø¼Ô¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ºßÀÒ»þ¤Ë¤ÏÂ¹ÀµµÁ¼ÒÄ¹¤ËÄ¾ÀÜ¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¤·¤Æ¡Ö°ìÈ¯OK¡×¤ò¼¡¡¹¤È¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÁ°ÅÄ³ùÍø¤µ¤ó¤ÈËÙ¸ýÍ§·Ã¤µ¤ó¤Ë¡¢¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤ò¡Ö¿Þ²ò²½¡×¤¹¤ëµ»½Ñ¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ÊËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡Ø¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤Î¿Þ²ò²½ÂçÁ´¡Ù¤«¤éÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£
¥¹¥é¥¤¥É¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¼«Í³¡×¤¬¼º¤ï¤ì¤ë
¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥½¥Õ¥È¤Ë¤Ï¡¢¿Þ²ò¥¹¥é¥¤¥É¤ò¼ê·Ú¤Ë¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ï¡ÖSmartArt¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥é¥¤¥É¤ËÅ¬¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤òÁªÂò¤·¡¢¤½¤³¤Ë¥Æ¥¥¹¥È¤ä¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¹¥é¥¤¥É¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¼«Í³ÅÙ¤òÂ»¤Í¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤¦¤·¤¿µ¡Ç½¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¿Þ-1¡Û¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¾®Çä¶È¼Ô¡Ê¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥¶¡¼¡Ë¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥¸¡¼¤¬¿·µ¬½ÐÅ¹¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡ÊDB¡Ë¤Î³èÍÑË¡¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤Î1Ëç¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¹¥é¥¤¥É¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥é¥¤¥É¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¥°¥é¥Õ¡¢É½ÁÈ¤ß°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢¡ÖSmartArt¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¡ÖSmartArt¡×¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ËÀ©Ìó¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤Î²þ¹Ô¤¬¤¤¤Ó¤Ä¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢½ÅÍ×¤Ê¥°¥é¥Õ¤äÉ½¤¬¤È¤Æ¤â¾®¤µ¤¯É½¼¨¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖSmartArt¡×¤ÏÊØÍø¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤¬°Õ¿Þ¤·¤¿¤È¤ª¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¸¥ì¥ó¥Þ¤Ë´Ù¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¾ðÊó¤¬¡Ö¥Ó¥¸¡¼¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹©É×¤¹¤ë
¡¡¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡ÖSmartArt¡×¤Î¤è¤¦¤Êµ¡Ç½¤Ï»È¤ï¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¥Æ¥¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ä¿Þ·Á¤òÁÞÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Í³¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿Þ-2¡Û¤ÎAfter¥¹¥é¥¤¥É¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Âè1¤Î½¤ÀµÅÀ¤Ï¡¢¡ÖÎ©ÃÏµÒÁØ¥Ç¡¼¥¿¡×¡Ö¥¨¥ê¥¢Ê¬ÀÏ¡×¡ÖÊª·ï¥ª¡¼¥Ê¡¼Äó°Æ¡×¤Î3¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÌð±©º¬¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ú¿Þ-1¡Û¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÈÌð°õ¤ò»È¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤è¤ê¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¹¥é¥¤¥É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥é¥¤¥É¤ËÀ¹¤ê¹þ¤àÍ×ÁÇ¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¾ðÊó¤¬¥Ó¥¸¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¿Þ·Á¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Âè2¤Î½¤ÀµÅÀ¤Ï¡¢¡ÖSmartArt¡×¤ÎÀ©Ìó¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤ò1¹Ô¤ÇÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤¿¤³¤È¤È¡¢ºÇ¤â¸«¤»¤¿¤¤¥°¥é¥Õ¤ÈÉ½¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤êÂç¤¤¯É½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Âè3¤Î½¤ÀµÅÀ¤Ï¡¢¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¹¥é¥¤¥É¤Ï¡¢¡Ö¿·µ¬½ÐÅ¹¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤¿¤á¤Î¡¢3¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ú¿Þ-1¡Û¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¿§¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ú¿Þ-2¡Û¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±¤¸·ÏÅý¤Î¿§Ì£¤ÇÅý°ì¤·¤¿¤Û¤¦¤¬Íý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥°¥é¥Õ¡¦É½¡×¤À¤±¤òÂç¤¤¯¸«¤»¤ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ú¿Þ-2¡Û¤Ë¤â¼åÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1Ëç¤Î¥¹¥é¥¤¥É¤Ç´°·ë¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥°¥é¥Õ¤ÈÉ½¤òÂç¤¤¯É½¼¨¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊ·°Ïµ¤¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦ÈùÌ¯¤ÊÈ¿±þ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¡Ú¿Þ-3¡Û¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤òÊ¬³ä¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ú¿Þ-2¡Û¤Î¥¹¥é¥¤¥É¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤´Í÷¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¤Þ¤º½é¤á¤Ë¡¤Î¥¹¥é¥¤¥É¤Ç¡¢¡ÖÎ©ÃÏµÒÁØ¥Ç¡¼¥¿¡×¡Ö¥¨¥ê¥¢Ê¬ÀÏ¡×¡ÖÊª·ï¥ª¡¼¥Ê¡¼Äó°Æ¡×¤Î3¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤ÎºÇ¤âº¬ËÜÅª¤Ê¹½Â¤¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥È¡¼¥¯¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÎÐ¤ÎÅÀÀþ¤ÎÉôÊ¬¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡È¥Í¥¿¥Ð¥ì¡É¤òËÉ¤®¡¢Áê¼ê¤Î¶½Ì£¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢£¤ä¦¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇ¤â¸«¤»¤¿¤¤¥°¥é¥Õ¤äÉ½¤òÁ´²èÌÌ¤ÇÉ½¼¨¤¹¤ë¥¹¥é¥¤¥É¤ò¶´¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥é¥Õ¤äÉ½¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢3¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤Î¿Þ²ò²½ÂçÁ´¡Ù¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
1973Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ê¤É¤Ç17Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê°ÜÆ°ÂÎÄÌ¿®»ö¶È¤Ë½¾»ö¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢Âè°ì´üÀ¸¤ËÁª¹Í¤µ¤ì¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂè°ì°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£Â¹ÀµµÁ¼ÒÄ¹¤ËÄ¾ÀÜ¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤Æ´öÂ¿¤Î»ö¶ÈÄó°Æ¤ò¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Â¹¼ÒÄ¹¤Î¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤Å¤¯¤ê¤â¿ôÂ¿¤¯Ã´Åö¡£2013Ç¯12·î¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÂà¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¸Ç¤òÀßÎ©¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£2000¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶È¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¸¦½¤¤ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡Ú´°Á´ÈÇ¡Û¼ÒÆâ¥×¥ì¥¼¥ó¤Î»ñÎÁºîÀ®½Ñ¡Ù¡Ø¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¿Þ´Õ¡Ù¡Ø¥Ñ¥ï¡¼¥Ý¥¤¥ó¥ÈºÇÂ®»Å»ö½Ñ¡Ù¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
ËÙ¸ýÍ§·Ã¡Ê¤Û¤ê¤°¤Á¡¦¤È¤â¤¨¡Ë
ºë¶Ì¸©ÃáÉã»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Î©Ì¿´ÛÂç³Ø»º¶È¼Ò²ñ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ØÆþ¼Ò¡£µ»½Ñ´ë²è¡¢±Ä¶È¿ä¿Ê¡¢¿·µ¬»ö¶ÈÅ¸³«¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¤Î·Ð¸³¤È¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤à¡£2017Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¸Ç¤ØÅ¾¿¦¤·¡¢¥¹¥é¥¤¥É¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¡£´ë¶È¸þ¤±¸¦½¤¡¦¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÃ´Åö¤äÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤Î¤Û¤«¡¢Âç¼ê´ë¶È¤Ê¤É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤Î¥¹¥é¥¤¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¡¢¤Î¤Ù400·ï°Ê¾å¤Î»ñÎÁºîÀ®¤ä¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£Á°ÅÄ³ùÍøÃø¤Î¡Ø¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¿Þ´Õ¡Ù¡Ø¥Ñ¥ï¡¼¥Ý¥¤¥ó¥ÈºÇÂ®»Å»ö½Ñ¡Ù¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥¹¥é¥¤¥É¤ÎÀ©ºî¤Ë¤â¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤¿¡£IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ËÜÂç¾Þ2020¥×¥ì¥¼¥óÂç²ñ¤Ë¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñÉôÌçÂç¾Þ¡¦¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¾®³ØÀ¸¸þ¤±¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¡Ö¤³¤É¤â¥×¥ì¥¼¥ó¶µ¼¼¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î»Ù±ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£