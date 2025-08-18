再生回数77万回を記録して注目を集めているのは、Instagramアカウント『豆柴 えだまめくん』に投稿された、ある日のお散歩風景。小さな女の子と豆柴のお散歩中に発生した、可愛すぎる"拒否柴"の光景には、「完璧に寝る体勢ですねｗ」「ふたりとも可愛い」とコメントが寄せられることとなりました。頑なに動こうとしないわんちゃんと、優しい妹ちゃんのやり取りに思わずキュンとしてしまう人が続出しています。

【動画：1歳の女の子と犬が散歩をしていたら、突然『拒否犬モード』になってしまい…まさかの光景】

道の真ん中で"拒否柴"を始めてしまったえだまめくん

ある日、飼い主さんの娘ちゃんは、豆柴のえだまめくんとお散歩に行くことになったのだそう。まだ1歳ながら、しっかりとえだまめくんのリードを握る姿からは、娘ちゃんの強い責任感を感じます。

そんなやる気満々な娘ちゃんですが、この日はお散歩の途中で困った出来事に遭遇することになったとのこと。その困ったこととは…えだまめくんの"拒否柴"！えだまめくんは、突然道の真ん中でごろんと横になり、微動だにしなくなってしまったのだそう。こうなっては、体の小さな娘ちゃんにはどうすることもできません。

しかし、えだまめくんが歩いてくれないことには、お家に帰ることができないため、娘ちゃんはどうにかしてえだまめくんに歩いてもらおうと考え始めたといいます。

優しくちょんちょんしてみる娘ちゃん

えだまめくんが拒否柴を始めてしまい、困ってしまった娘ちゃん。いったいどうしたものかと悩んだ末、娘ちゃんが出した結論は…えだまめくんの足を『ちょんちょんと指先で触ってみること』だったそう。

触れるか触れないかぐらいの優しい手つきで、えだまめくんの足にちょんちょんと触れてみる娘ちゃん。その愛らしい仕草にキュンとしてしまいます。

しかし、えだまめくんの拒否の気持ちはとても固かった様子。娘ちゃんのアプローチにも屈せず、地面に寝そべり続けていたといいます。可愛い妹の頼みでも、譲れないことがあるのだと背中で語るえだまめくんなのでした。

おうちでも拒否柴が発動！

見事な拒否柴を見せてくれたえだまめくん。そんなえだまめくんの拒否柴は、おうちでも発動するのだそう。別の日には、飼い主さんがえだまめくんをお散歩に連れて行こうと誘ってみたものの、えだまめくんはペット用ベッドから動かなかったのだとか。

飼い主さんがリードを引く度に、まるで自動掃除機のようにベッドと一緒にスーッと動いていたといいます。その姿は、まさに拒否柴のプロ。お散歩に行く度に、えだまめくんの固い意志を見せつけられる家族たちなのでした。

優しくえだまめくんに寄り添う妹ちゃんの光景には、「『お兄ちゃん行こうよ！』と、手でちょんちょんするの可愛い」「触り方が優し過ぎて起きないｗ」「拒否柴さんってどれくらいの時間こうしてるんですか？」という声が寄せられることに。

Instagramアカウント『豆柴 えだまめくん』には、そんな自由気ままなえだまめくんと、えだまめくんを温かく見守る家族たちの日常が投稿されていますよ。

えだまめくん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

