YouTubeに投稿されたのは、ワンコ2匹の寝る前の様子です。1匹はすでにウトウトしていたのですが、いざ寝る時間になると眠気が吹き飛んでしまったようで…？

投稿は記事執筆時点で3万7000回再生を突破し、「寝るのかと思ったら、なんとにぎやかな」「可愛くて癒される」といった声が寄せられています。

【動画：お姉ちゃんの抱っこでウトウトしていた犬→いざ寝る時間になると…人間の子どものような『予想外な行動』】

抱っこされて眠くなったワンコ

この日の夜、トイプードルの「いちご」ちゃんは、お姉ちゃんのお膝の上でのんびり過ごしていました。

大好きなお姉ちゃんの温もりに癒されて、抱っこされたままウトウトし始めるいちごちゃん。まるで赤ちゃんのような姿が、たまらなく可愛いです。

お姉ちゃんのお膝から降りた後、いちごちゃんは布団の上に移動して、ゴロンと仰向けに寝転がったそう。どうやら本格的におやすみモードに突入しているようです。

弟分であるマルチーズ×トイプードルのMIX犬「ミルク」くんはまだ眠くないようですが、いちごちゃんの隣で静かに過ごしていたとのこと。

おやつを食べて、そろそろ寝ようとしたら…

このまま静かに1日が終わるかと思いきや、お姉ちゃんたちが寝る前のおやつを持ってきてくれた途端に、2匹はハイテンションに！

いちごちゃんはしっぽをブンブン振りながら動き回り、ミルクくんは「早くちょうだい～」と飛びついてアピール。仲良く大騒ぎした後で、美味しそうにおやつを食べていたとか。

おやつを食べ終えたら、そろそろ寝る時間です。お兄ちゃんは眠そうなお顔をしているので、すでにおやすみモードになっていたいちごちゃんはもちろん、ミルクくんも眠くなってきたのでは…？

まさかの2匹揃って覚醒！

…と思いきや、ミルクくんは「夜はこれからだ！」とばかりに、お兄ちゃんの服の袖をグイグイ引っ張って遊び始めたそう。

そしていちごちゃんまで「まだ眠くないから遊ぼう」と、ママさんのもとにおもちゃを持ってきたとか。

どうやらいちごちゃんは今まで寝ていたせいで、いざ寝る時間になると眠気が吹き飛んでしまったよう。一方のミルクくんはずっと起きていましたが、まだやんちゃなお年頃なので、いくら遊んでも遊び足りないご様子。

その後、完全に覚醒したいちごちゃんと夜を楽しむ気満々のミルクくんは、おもちゃを取り合って遊び始めてしまい、なかなか寝てくれなかったとか。寝る時間にはしゃぎ始めるなんて、まるで小さな子どものよう…！2匹の可愛い姿を見て、ご家族は「もう寝なよ」と呆れながらも、愛おしさを感じていたことでしょう。

この投稿には「抱っこされてる姿が、赤ちゃんみたいで可愛すぎますね」「2匹のワチャワチャ感が可愛すぎ」「楽しい光景！幸せいっぱいな夜ですね」といった絶賛の声や、「スイッチ入ると寝てくれないですよねｗ」といった共感の声が寄せられています。

現在はゴールデンレトリバーの「ぷりん」くんも家族に加わり、いちごちゃんとミルクくんはますます賑やかで楽しい日々を過ごしているそうです。可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「いちごミルクぷりんチャンネル 【トイプードル&マルプー&ゴールデンレトリバー】」をチェックしてくださいね。

