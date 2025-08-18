◆米大リーグ ドジャース５―４パドレス（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

パドレス・ダルビッシュ有投手（３９）が１７日（日本時間１８日）、敵地・ドジャース戦で先発し、４回で８２球を投げ、３安打４失点、５奪三振で降板して、３勝目を逃した。初回に２被弾４失点で４点のリードを許したが、８回に追いついたため４敗目となる黒星は消えた。「１番・指名打者」でスタメン出場した大谷翔平投手（３１）との今季初対決は右前安打と左飛だった。

初回は大谷に右前安打を許すと、続くベッツにもフルカウントから四球を与えて無死一、二塁。スミスを右直に打ち取ったが、フリーマンは２球連続空振りで追い込みながら、中堅右に１５号３ランを浴びて先取点を献上した。シンカー、直球と速球系で追い込んでからの甘く入った直球を捉えられての被弾に「すごいもったいなかったというか、バカなことしたなというところ。やっぱり元々いいバッターなのでいろんな球種をミックスしないといけないところを、最初の２球空振りしたので、『自分のまっすぐ行けるんじゃない？』と思って、自分のまっすぐくらいで、３球連続まっすぐでフリーマンは打ち取れないので、調子乗ったなというところ。さすがに３球連続まっすぐは。それでも結局ファウルだから。それだとやっぱり、空振りを取れる選択肢はあったので、それに行くべきだったなというところでしたね」と猛省した。

さらに２死走者なしからパヘスにもスプリットを左翼席に運ばれて２０号ソロでリードを４点に広げられた。２回以降は３イニング連続で無失点に抑えた。初回先頭で低めの直球で大谷に許した右前安打については「シングル（単打）は基本的に大丈夫なので、大谷君だと。一番嫌なのはホームランと、長打が出るところが嫌なので、だから一番リスクの低いところでいって、シングルだったので、そこはよかったですね」と振り返った。