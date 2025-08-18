「我が子に『毒』を飲ませていたのか」他人事ではないPFAS汚染問題

PFAS汚染問題を、沖縄や世界の女性たちの目線から追ったドキュメンタリー映画『ウナイ 透明な闇 PFAS汚染に立ち向かう』（以下、ウナイ）が8月16日より全国公開中。

PFASは炭素とフッ素が結びついた1万種類以上の有機フッ素化合物の総称で、水や油をはじく特性をいかし、焦げつかないフライパンや防水スプレー、半導体、泡消火剤などあらゆる生活用品に使われてきた。PFASの中でも、PFOSやPFOAなどは、発がん性など人体への有害性が指摘され、世界では毒性を重く見て規制が進んでいる（参考：本作の公式サイト）。

日本国内でも近年、各地の水道水や地下水などからPFASが検出された報道を目にしたことがある人も多いだろう。

監督の平良いずみさんは元沖縄テレビキャスターで、これまで沖縄のPFAS汚染問題に関するテレビドキュメンタリーを3本制作しており、それぞれが賞を受賞している。2024年に退職後、その集大成として本作を完成させた。

平良さんがこの問題に関心を抱いたきっかけは、9年前。沖縄県民の約45万人が飲んできた水道水に、PFASが含まれていたことが報道されたのだ。当時、出産したばかりだった平良さん。乳飲み子を抱える中、PFASの胎児・乳児への影響を知った（詳しくは後述）。

“我が子に「毒」を飲ませていたのか。許さない――”（『ウナイ』冒頭の平良さんのモノローグより）

衝撃の事実を知ったときの思い、そして沖縄だけではない、日本国内のPFAS汚染の現状について聞いた。

※タイトルの「ウナイ」は沖縄の言葉で姉妹や女性たちの支え合いを意味する。

息子に「毒」を与えてしまっていた

──9年前の2016年1月、沖縄県が米軍嘉手納基地周辺の河川や浄水場の調査結果を発表し、県民の多くに水を供給する北谷浄水場にPFASが含まれていたことがわかったそうですね（※1）。その水を平良さん自身も利用していた。このとき、どんな思いでしたか。

平良いずみ監督（以下、平良）：生まれたばかりの息子を抱えていて、ニュースを見て驚愕しました。インターネットで調べると、胎児や乳児の発育が低下するリスクがあるという情報が出てきて（※2）。その時見ていた画面が周りから輪郭がぼやけていく感じで、怒りと不安で体が震えました。

産科医からはミルクは水道水で作るよう指導されていました。ミネラルウォーターのミネラルが乳児の内臓に負担になるため、水道水の使用が推奨されているんです。だから息子に毒を与えてしまったという悔しさ、罪悪感、不安がこの問題に取り組む原点になっています。

※1：このとき、北谷浄水場からは1リットルあたり最大で120ナノグラム、嘉手納基地内を通る河川では1リットルあたり最大1300ナノグラムが検出されている（2015年の調査の数値）。日本は水道水や河川・地下水について、PFOSとPFOAの合計で1リットルあたり50ナノグラムを暫定目標値としている（2026年4月1日より同数字が「暫定目標値」から基準を遵守する義務が課される「基準値」になることを環境省が2025年6月に発表）。

※2：米国の学術機関「全米アカデミーズ」は、7種類のPFASの合計が血液中で1ミリリットルあたり20ナノグラムを超えると、腎臓がん、乳児・胎児の発育の低下、脂質異常症、抗体反応の低下などのリスクが高まるとしている。

「政治が解決してくれる」と思っていたが…

──当時はPFASという物質自体、ほとんど知られていませんでしたよね。周りの反応はいかがでしたか？

平良：正直、もっと大きな反響があると思っていました。中にはこの問題に憤りを抱き、立ち上がった人もいましたが、想像より反応は薄く、「政治が解決してくれるだろう」と思っている人が多かった。育児中のお母さんたちですらそうでした。実際、沖縄のお母さんたちによる市民団体「水の安全を求めるママたちの会」が立ち上がったのも、3年後の2019年です。

私自身も、水という生命の源が汚染されれば政治が動くはずだと思っていました。でも9年経った今も、アメリカ軍基地は調査すら拒んでいます。問題が発覚してから現在まで、基地内の立ち入り調査は一度も実現していません。

──沖縄県は問題発覚時にどのような発表をしていたのでしょう？

平良：県は、北谷浄水場の水源である比謝川や嘉手納井戸群で、他の水源と比較して高濃度のPFOS、PFOAが検出されたと発表しました。アメリカの健康勧告値1リットルあたり70ナノグラム（当時。2024年より、アメリカではPFOA・PFOSそれぞれ1リットルあたり4ナノグラムが基準値になっている）を基準に、「毎日2リットル飲んでも大丈夫とされる値を平均では下回っている」として、健康に影響はないとしました。

同時に、嘉手納基地に入る前の川では値が低いのに、基地を通過後は高くなるという調査結果も公表し、基地が汚染源である可能性の高さを示しました。県として独自に調査を行い、科学的根拠を示した上での発表でした。一方、日本政府からの発表は全くありませんでした。

PFAS問題は他人事ではない

──今もPFASのことをよく知らない、あるいは沖縄など遠い地域の問題だと思っている人もいますが、実際は各地で検出されていますよね。東京でも私の住む渋谷区は23区の中で突出して高い値（※3）で驚きました。

※3：2021年度に、渋谷区の地下水に暫定目標数値の6倍を超える1リットル当たり330ナノグラムが検出された。都内では、2023年度の調査における立川市の620ナノグラムが最高値。

平良：取材を進める中で分かったのですが、全国各地で検出されていて、全然他人事ごとじゃないんです。でも、多くの人が沖縄の問題だと思っている。そこにもどかしさを感じます。

──沖縄の米軍基地付近だけでなく、岡山の山奥でもかなり高濃度のPFASが検出されていたことには驚きました。

平良：岡山県吉備中央町という岡山市の中心部から車で1時間くらい行った山奥で2023年10月、1000人ぐらいが飲んでいた井戸水から国内最悪レベルの高濃度PFASが検出されているんです。濃度は国の暫定目標値の28倍で、汚染源は山中に野積みされた使用済み活性炭でした。住民の血液検査では87.4％が米国の健康指標を超過していました。すぐに水源を変えたものの、根本解決は何もされていない状況でした。でも当初、この問題に対して、地元の方々から取材を断られたんです。

――何らかの圧力があったということでしょうか。

平良：PFASの問題に限らず、沖縄で立ち上がったお母さんたちの市民団体もそうでしたが、テレビなどで問題が取り上げられると、なぜか被害者側が批判を受けるんです。でも、私が過去に制作した沖縄のPFAS問題に関するテレビドキュメンタリーを見てもらったら、「沖縄のお母さんたちにエンパワーメントを受けた」と取材を受けてくださるようになりました。

――広島で検出された際の被爆者の方々のコメントには、やるせない思いがしました。

平良：広島では、東広島市の米軍川上弾薬庫付近の井戸で2023年11月以降、国の暫定目標値の300倍のPFASが検出されています。汚染源は1991年から2009年まで米軍基地で使用されたPFOS含有泡消火剤だと見られています。被爆者の方が被爆者手帳を持ってきて、苦笑いしながら「原爆が落ちた時と一緒。アメリカに2回もやられたくない」と語っていて、本当に胸が押しつぶされる思いでした。

沖縄のお母さんたちを見て、「私は何をしていたんだろう」

──本格的に取材を始められたのは、沖縄県の発表から3年後の2019年からだそうですね。きっかけを教えてください。

平良：育休復帰後にすぐ取材したかったのですが、目に見えない汚染を映像でどう表現するか立ち尽くしていました。そんな時、沖縄のお母さんたちが立ち上がって勉強を重ね、行政に働きかける姿を取材させてもらい、強い衝撃を受けました。

お母さんたちは勉強家で、海外の事例まで詳しく調べ上げていました。例えばミネソタ州では、汚染地域の川で「妊婦はこの魚をこれだけ食べたら影響がある」といった具体的情報をホームページで公開していて、ちゃんと市民に判断材料を提供している。そういう日本では全く報道されないことを、お母さんたちは調べ上げていて、「伝える立場にいる私は何をしていたんだろう」と思いました。

──映画の冒頭、平良監督のモノローグで「絶対許さない。私は執念深い」という強烈なメッセージが発せられていました。これは、どんな思いから？

平良：実は当初、映画の冒頭は、沖縄のお母さんたちが国連本部で沖縄のPFAS問題について国際社会に訴えるシーンでした。でも、スタッフから「（国際的な場で活動が認められるシーンから入ると）感情移入しにくいのでは」という率直な意見をもらいました。自分でも綺麗になりすぎていたなと思っていたので、ギリギリの時に一人で徹夜しながら、「そうだ、そもそも私は怒っているからこの映画を作っているんだ」と思い、自分事としての怒りから始めるシーンに替えました。

この“怒り”に対して、日本人の性質上引いてしまう人もいるかもしれないという懸念もありましたが、「私が怒っているから作っている」ということが一番正直な思いだったんです。

──日本人は理不尽な目にあっても、怒りを表明したり、声を上げない傾向があるとよく言われますよね。

平良：日本人はもっと怒ったほうがいいと私は思います。怒ることに対して引いてしまう傾向があると思いますが、例えば戦争に対しても、昔『はだしのゲン』を読んで「この時代に自分がいたら、ゲンのお父さんみたいに非国民と呼ばれながらも、戦争に対する憤りをちゃんと声にできただろうか。たぶん言えないな」と思いました。でも、一人ひとりの声の力がきっと戦争やPFASなどの問題を抑止する力になると思うので、一人ひとりが諦めずに考えていくしかありません。

身の回りで嫌なことがあった時、私たち市民には座り込んだり声を上げたりする権利があるし、力があるんだということを改めて感じてほしいです。それが民主主義の根幹だと思うんです。

◇続く後編【なぜ女性ばかりが「PFAS汚染問題」に声を上げるのか。世界各地を取材して見えたこと】では、平良さんが日本やアメリカ、ドイツ、イタリアなど世界各国のPFAS汚染問題に取り組む女性たちを取材して見えてきたことについて教えてもらった。

