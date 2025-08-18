なぜ女性ばかりが「PFAS汚染問題」に声を上げるのか。世界各地を取材して見えたこと

PFAS汚染問題を、沖縄や世界の女性たちの目線から追ったドキュメンタリー映画『ウナイ 透明な闇 PFAS汚染に立ち向かう』（以下、ウナイ）が8月16日より全国公開中。

PFASは炭素とフッ素が結びついた1万種類以上の有機フッ素化合物の総称で、水や油をはじく特性をいかし、焦げつかないフライパンや防水スプレー、半導体、泡消火剤などあらゆる生活用品に使われてきた。PFASの中でも、PFOSやPFOAなどは、発がん性など人体への有害性が指摘され、世界では毒性を重く見て規制が進んでいる（参考：本作の公式サイト）。

日本国内でも近年、各地の水道水や地下水などからPFASが検出された報道を目にしたことがある人も多いだろう。

監督の平良いずみさんは元沖縄テレビキャスターで、これまで沖縄のPFAS汚染問題に関するテレビドキュメンタリーを3本制作しており、それぞれが賞を受賞している。2024年に退職後、その集大成として本作を完成させた。

平良さんがこの問題に関心を抱いたきっかけは、9年前。沖縄県民の約45万人が飲んできた水道水に、PFASが含まれていたことが報道されたのだ。当時、乳飲み子を抱えていた平良さん。医師からはミネラルウォーターではなく水道水でミルクをつくることを推奨されていた（ミネラルが乳児の内臓に負担をかけるため）。

“我が子に「毒」を飲ませていたのか。許さない――”（『ウナイ』冒頭の平良さんのモノローグより）

衝撃の事実を知ったときの思いや日本国内のPFAS汚染の現状について聞いた前編に続き、後編となる本記事では、平良さんが日本やアメリカ、ドイツ、イタリアなど世界各国のPFAS汚染問題に取り組む女性たちを取材して見えてきたことについて教えてもらった。

※タイトルの「ウナイ」は沖縄の言葉で姉妹や女性たちの支え合いを意味する。

PFAS汚染問題で声を上げる人に女性が多い理由

──平良さんがPFAS汚染問題を取材するきっかけは、この問題に対していち早く動いた沖縄のお母さんたちとの出会いだったと前編で語られていますが、映画では沖縄から日本各地、さらに世界各地へと取材を拡大していきます。

印象的だったのが、どの国でもこの問題に声を上げているのが女性ばかりだということ。女性を選んで撮ったわけではなく、活動している人に女性が多かった、ということなのでしょうか？

平良：そうなんです。どうしても経済や軍事の利益が優先される社会で、男性たちは社会構造の中に取り込まれてしまって、声を上げづらい現実がある。女性は産む性ということもあって、“マッチョ政治”に対して勝ち目がないのが分かっていたとしても、「私たちは今、この命を守るために行動しなきゃいけない」という思いで怖いもの知らずに進んでいくところがあるのかもしれません。

命がけで世界で最も厳しいPFAS規制を生んだ女性

──沖縄ではPFAS汚染問題に関する活動をきっかけに母から議員になった女性もいましたが、世界各地の“怖いもの知らず”な女性たちを取材する中で、特に印象に残った方はいますか？

平良いずみ監督（以下、平良）：アメリカのアマラ・ストランディさんです。アマラさんが住むミネソタ州の町には、1950年代からPFASを開発してきた化学メーカー・3Mの本社及びその工場があり、近隣の水源を汚染したとして、多数の自治体から訴えられていました。アマラさんはPFAS汚染が原因とみられる肝細胞がんを15歳で発症し、20回を超える手術を受けながらPFAS規制を訴え続けました。

彼女のエピソードは本当に胸を打ちます。2022年、もう回復の見込みがなくなった時に、環境団体の女性から州議会での証言を求められました。お母さんに「あと半年の命をどう過ごしたい？」と聞かれ、アマラさんは「自分のような子どもが絶対に産まれてほしくないから証言する」と即答し、何度も何度も証言を重ねたんです。

その結果、2023年4月、ミネソタ州において世界で最も厳しいPFAS規制の法案が可決されました。アマラさんは21歳の誕生日を迎える2日前に亡くなりましたが、法案が可決されたのはその約2週間後のことでした。アマラさんの尽力にちなみ、同法は「アマラ法」と呼ばれています。

――アマラ法と名づけられながらも、アマラさんの病気とPFASの因果関係は立証されていないそうですね。

平良：化学物質と健康被害の関係を立証するのは50年かかると言われています。それほど難しいものなんです。

3Mの訴訟問題でも、2023年6月に同社が自治体らに対し、最大125億ドル（約1兆8000億円）支払うことで暫定的に和解していますが、同社はPFASの汚染の責任については認めていません。

――映画では、アマラさんが亡くなられた後にPFAS規制の活動を引き継ぐ妹さんも登場します。

平良：妹のノラさんは現在18歳で、環境団体でインターンをしています。「最初は姉の遺志を引き継ぐつもりだったけど、今は私自身のこととして、ライフワークとしてやっているの」と話していて。この問題を通して成長していくたくさんの女性たちの姿を見せてもらって、そこに本当に希望を感じました。

世界各国より緩い基準を定めている日本

──一方、日本の現状を見ていると、なかなか進まないもどかしさがあります。

平良：国内においては、水道水や河川・地下水について、PFOSとPFOAの合計で1リットル当たり50ナノグラムという暫定目標値がありますが（2026年4月1日より同数字が「暫定目標値」から基準を遵守する義務が課される「基準値」になることを環境省が2025年6月に発表）、飲料水の基準値としては世界各国より大幅に緩いものです。アメリカは2024年よりPFOS・PFOAそれぞれ1リットル当たり4ナノグラム、ドイツでは2028年からPFOA・PFOSの合計が1リットル当たり20ナノグラムと定めています。

ただ現状、健康被害がわからないから調査をしない、調査をしないから実態がわからない、という状況が続いていて、本当に悪循環なんです。

しかし、映画のパンフレットで京都大学の原田浩二先生（今年4月より京都府立大学生命環境科学研究科に異動）が書いてくださったんですけど、エコチル調査（環境要因が子どもの成長・発達にどのような影響を与えるのか明らかにする調査）でPFAS濃度が高いと染色体異常が起きるという研究結果は日本でも出てきているんです。だから「エビデンスがない」わけではない。

実際に健康被害が出るまで、子どもたちに「これだけ悪影響がある」と言われているものをずっと与え続けるんですか？ と問いたいです。ヨーロッパなどでは予防原則という考え方が出てくるんですけど、日本では「被害がない＝エビデンスがない」という話にいつもなってしまうんです。

まさかの論文差し替えも…誰のための基準か

──基本的に何でもアメリカに倣い、基準を合わせる日本が、PFASの問題では規制が厳しくなっているアメリカと異なり、独自路線で許容し続けているのを不思議に感じます。

平良：本当にそうなんです。アメリカがすでに規制して使っていないものを、なんで日本では「エビデンスがない」になるのか。従うところと独自見解を都合よく使い分けているんです。

日本が暫定目標値として設定した50ナノグラムは、アメリカの当初の70ナノグラムを見習ったものなんですが、結局アメリカが（2024年に）4ナノグラムまで下げてしまった。だったら日本ももちろん下げるだろうと思うじゃないですか。

でも、新たな論拠として「耐容一日摂取量」を検討することになったのですが、内閣府食品安全委員会がその基準を検討する専門家会議において、検討対象とされた257本の論文のうち7割以上（190件）を水面下で差し替えていたことが、フリーランスジャーナリストの諸永裕司さんとNPO法人・高木仁三郎市民科学基金の「PFASプロジェクト」による共同調査で発覚しました。この問題については国会でも議論されています。

――それではもう何を調べているのかわからないですね……。

平良：本当にどこを向いて、何のために行政は仕事をしているんだろうと思います。PFASは半導体を作るのに必要であることをはじめ、いろいろなところに使われているので、経済界は基準の厳格化に抵抗を示しています。EUが今、PFASの全面禁止を進めるためにパブリックコメントを募りましたが、寄せられた5642件のうち900件以上が日本企業からの反対意見でした。ここにも経済優先の姿勢が表れていると思います。

沖縄のお母さんたちが見せてくれた希望

──映画の中で、沖縄のお母さんたちが地道な活動の末に、国連本部に沖縄の現状を訴えに行かれる様子には希望を感じました。

平良：1分間という短いスピーチの締めの言葉が、「沖縄だけの声じゃないんです。日本全体の汚染問題に不安や深刻な影響を受けている人たちの声なんです」というものでした。自分たちだけが良ければいいという話ではなく、日本中の子どもたちに影響がないようにという願いを込めて彼女たちは活動しているんです。

まだ国を動かすことはできていないけれど、お母さんたちは諦めていません。国連に訴えたのも、外圧によって今の日本の姿勢を変えたいという思いがある。去年の秋に国連の特別報告者のマルコス・オレリャーナさんが沖縄に実際に視察に来たのも、お母さんたちや沖縄県が地道に種まきをしてきた結果です。

──芸能界の諸問題もそうですが、いつもBBCの報道など、外圧がないと日本のメディアは報じないのか……とも思うところがあります。

平良：政治家たちの責任もあるけれど、私たちメディアの責任もとても大きいと思います。PFASはこれだけ各地で検出されているのに、新聞の一面を飾ったことは、沖縄を除いて、どれだけあったでしょうか。在京キー局にも散々番組を提案してきましたが、全く報道してくれない。

でも、頑張っている記者もメディアの中にはいっぱいいるので、そうした記者を応援することも大事だと思います。今回映画に出てくる東京新聞の松島京太記者も『汚された水道水「発がん性物質」PFASと米軍基地を追う』という本を出されているので、一人ひとりがそうした本を買って勉強することでも社会全体の関心を高めることにつながると思います。

──この映画を通して、観る人にどんなことを感じ取ってもらいたいですか？

平良：沖縄のお母さんたちから、身のまわりで起きている嫌なことに対する、社会と個人のあり方みたいなこと教えてもらえる内容になっていると思います。嫌だと思うことについては、一つひとつ声に上げていくことが大事です。嫌なことがあった時、私たち市民には座り込んだり、声を上げたりする権利があるんだよ、力があるんだよということを改めて感じてほしいです。

今回、海外を取材する中で、市民が声を上げることで政府や自治体が変わる姿を見ました。自分が嫌だなと思うことに関しては立ち上がってほしいなと思います。この先、この社会が嫌いになりそうな人にこそ見てほしいです。絶望の涙を、ひとしずくの希望にかえて立つ女性たちの姿を。

【前編】「我が子に『毒』を飲ませていたのか」他人事ではないPFAS汚染問題