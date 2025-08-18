ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報】JR東海道新幹線は停電の影響で「静岡駅」～「三河… 【交通情報】JR東海道新幹線は停電の影響で「静岡駅」～「三河安城駅」間の上下線で運転見合わせ（18日･午前8時40分現在） 【交通情報】JR東海道新幹線は停電の影響で「静岡駅」～「三河安城駅」間の上下線で運転見合わせ（18日･午前8時40分現在） 2025年8月18日 8時45分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 【交通情報】JR東海道新幹線は停電の影響で「静岡駅」～「三河安城駅」間の上下線で運転見合わせ（18日･午前8時40分現在） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 建物の浸水被害50件以上 浜松市天竜区で464.5ミリの記録的豪雨 けが人の情報なし 浜松市が物価高騰対策 PayPay利用したプレミアム付きデジタル商品券を発行へ 湖西市の中学校でのいじめ問題 市長が被害者側に“再調査しない”との回答 被害者母「納得いかない」 関連情報（BiZ PAGE＋） ホテル, 徳島, 葬儀, リペア工事, 老人ホーム, 埼玉, 海, 介護, ダイス, 工場