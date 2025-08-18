「ドジャース５−４パドレス」（１７日、ロサンゼルス）

パドレスのダルビッシュ有投手は４回３安打４失点で降板。勝ち負けはつかなかったが、初回の２被弾に泣いた形になった。

先頭の大谷に右前打を浴び、続くベッツに四球。スミスは打ち取ったが、フリーマンに外寄りのツーシームを捉えられ、右中間スタンドに運ばれてしまった。

ダルビッシュは「初回のフリーマンがもったいなかった。バカなことしたなと」と悔やみ、「配球ですね。もともといいバッターなので、最初の２球空振りしたので自分の真っすぐいけるんじゃない？って。自分の真っすぐで３球連続でフリーマンは打ち取れない。調子乗ったなって」と反省した。

多彩な球種を操る右腕だけに「空振りを取れる選択肢はあったので」とダルビッシュ。さらにパヘズにも一発を浴びてしまった。「調子自体は悪くなかった」だけに痛恨の２被弾だ。

以降はしっかりと立ち直ったが「向こうがいい野球をしていた。１人、１人が集中していた。来週有るのでまた頑張りたい」とスイープのリベンジを誓った。