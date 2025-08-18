ホテルニューオータニの桃スイーツ♡夏限定の贅沢「一桃匠」を味わう

ホテルニューオータニ直営3ホテルでは、山梨県産の希少な桃「一桃匠（いっとうしょう）」を贅沢に使用した夏季限定スイーツが登場。糖度と酸味のバランスが絶妙な桃を引き立てる生クリームやスポンジとのハーモニーは、まさに夏のご褒美。ショートケーキからゼリーまで、多彩なラインナップで旬を味わえるこの機会をお見逃しなく♡数量限定や期間終了前の完売も予想されるので要チェックです。

極上のショートケーキ食べ比べ



「スーパーシリーズ」の新作『スーパーピーチショートケーキ』（\1,728）は、ふんわりスポンジに大牟田産生クリーム、そしてみずみずしい「一桃匠」を合わせた夏限定の逸品。

また、『新エクストラスーパーピーチショートケーキ』（\3,996）は桃を丸ごと約1個分使用。ライチはちみつでマリネした贅沢な仕上げは、スイーツ好きなら一度は食べたい特別な味わいです。

桃とゼリーの清涼スイーツ



暑い日にぴったりな『ピーチゼリー』（\1,512）は、ピーチ葛ソースとフランボワーズでさっぱり仕上げ。

『岩泉ヨーグルトゼリー（ピーチ）』（\1,404）は、まろやかな酸味と桃の甘みが絶妙。どちらもグラス入りで、“夏のおもたせ”にも喜ばれる清涼感あふれる逸品です。

ロールケーキにも桃の贅沢を



東京・大阪限定『新ピーチロール』（\1,512）は、ホテルオリジナル雑穀「Jシリアル」入りの玄米卵スポンジで「一桃匠」と桃のくずもちゼリーを包み込んだ贅沢ロール。

しっとり食感と果実のジューシーさが一度に楽しめます。

夏だけの贅沢な桃体験をホテルで



ホテルニューオータニの夏季限定ピーチスイーツは、選び抜かれた「一桃匠」の魅力を最大限に引き出したラインナップ。ショートケーキの濃厚さからゼリーの爽やかさまで、すべてが特別な味わいです。

販売は2025年8月下旬まで（予定）ですが、希少な桃のため早期終了の可能性も。大切な人とのティータイムや自分へのご褒美に、ぜひこの夏しか出会えない極上の桃スイーツを楽しんでください♡