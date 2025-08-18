下越では、１８日昼前まで土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、中越では１８日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。



新発田市には１８日午前７時４０分に土砂災害警戒情報が発表されています。



新潟地方気象台によりますと新潟県では、前線の影響で、１８日昼前まで雷を伴って非常に激しい雨や激しい雨となり、大雨となる所がある見込みです。これまでに降った雨により地盤の緩んでいる所があるため、少ない雨量でも土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。





１７日の降り始めから１８日午前７時までの降水量は村上で４６．５ミリとなっています。◆雨の予想１８日に予想される１時間降水量は多い所で、下越 ５０ミリ中越 ４０ミリ１９日午前９時までに予想される２４時間降水量は多い所で、下越 ８０ミリ中越 ８０ミリ上越 ４０ミリ佐渡 ４０ミリ下越では、１８日昼前まで土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。中越では、１８日昼前まで低い土地の浸水に警戒し、昼前まで土砂災害や河川の増水に注意・警戒してください。また、新潟県では１８日夕方まで落雷や突風、急な強い雨に注意してください。新潟地方気象台は１８日午前８時６分、大雨に関する新潟県気象情報を発表し注意を呼び掛けています。